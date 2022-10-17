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Кабмин обяжет госкомпании продлить договора по закупкам из-за мобилизации

Андрей Белоусов подписал директивы для госкомпаний не штрафовать поставщиков и исполнителей за срыв условий по госконтрактам из-за частичной мобилизации. Им предписано проголосовать за продление и изменение договоров
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Правительство поручило акционерным обществам с участием государства не штрафовать поставщиков при нарушении условий по госконтрактам, если они допущены из-за частичной мобилизации. Соответствующие директивы членам советов директоров, представляющим интересы России в госкомпаниях, 14 октября подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Поручение по директивам было дано Минэкономразвития, Минфину и Корпорации МСП во исполнение одного из пунктов плана первоочередных действий по обеспечению функционирования российской экономики в условиях частичной мобилизации, который 10 октября утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Копия директив есть у РБК. Подлинность документа подтвердили в Корпорации МСП и аппарате Белоусова.

Директивы касаются крупнейших госкомпаний из специального перечня, в который сейчас входят 40 компаний, включая «Аэрофлот», АЛРОСА, ВТБ, РЖД, «Роснефть», «Газпром», «Дом.РФ», «Почта России», «Роснано», «Россети», «Ростелеком».

Как следует из указаний Белоусова, государственные представители должны в течение десяти дней с момента получения директив инициировать заседания советов директоров и проголосовать за то, чтобы поставщик или подрядчик по госконтракту освобождался от штрафов, если нарушит обязательства из-за частичной мобилизации. Они также должны будут голосовать за возможность изменения условий договора (сроков исполнения, стоимости), если при исполнении договора «возникли не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий».

Аналогичные меры правительство принимало в марте, когда предписало госкомпаниям не штрафовать поставщиков, нарушающих условия контрактов из-за санкций и действий недружественных стран, писал РБК. Тогда действие директив распространялось на весь 2022 год. Новые предписания будут актуальны, пока будет действовать указ президента № 647 от 21 сентября 2022 года об объявлении частичной мобилизации в России.

Вместе с тем в Минфине 11 октября сообщили, что ведомство разработало и внесло в кабмин пакет новых мер поддержки заказчиков и поставщиков на фоне частичной мобилизации. Министерство предложило не штрафовать исполнителей за нарушения, списать неустойки и не включать поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, если нарушения допущены из-за частичной мобилизации.

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Директивы, подписанные Андреем Белоусовым, коснутся участников закупок по 223-ФЗ (регулирует закупки госкомпаний), а внесенное в правительство постановление Минфина — 44-ФЗ (регулирует закупки госучреждений), пояснили РБК в Корпорации МСП.

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Инна Деготькова Инна Деготькова
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мобилизация Белоусов закупки правительство
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