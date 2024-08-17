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Посол заявил о готовности Ирана проводить газ из России

Посол Джалали заявил, что Иран готов проводить газ России через свою территорию
Посол России в Иране заявил о готовности республики проводить через свою территорию российский газ. Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок в июне подписали «Газпром» и NIGC
Казем Джалали
Казем Джалали (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Тегеран заинтересован в сотрудничестве с Москвой и готов проводить российский газ через территорию республики, заявил в ходе Каспийского форума посол Ирана в России Казем Джалали.

«Мы очень заинтересованы работать с Россией. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана», — сказал он (цитата по ТАСС). Джалали отметил, что по итогам 2023 года Москва стала лидером по внешним инвестициям в Иран.

Ранее «Газпром» и Национальная газовая компания Ирана (NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в исламскую республику.

Иран обладает собственными газовыми месторождениями и ежегодно добывает порядка 260 млрд куб. м газа, из которых 18 млрд куб. м экспортирует. Однако по итогам 2023 года ежедневная нехватка топлива достигала 250 млн куб. м, в этом году ожидается дефицит в размере 300 млн куб. м в сутки.

Численность населения Ирана составляет порядка 89 млн человек, и потребление газа является одним из самых больших в мире из-за узкой линейки альтернативных источников энергии на внутреннем рынке: 68% энергопотребления республики зависит от газа. Ежегодно порядка 25 млрд куб. м теряется на этапе добычи и транспортировки.

В июне 2023 года министр нефти Ирана Джавад Оджи заявил о планах по созданию газового хаба на юге республики совместно с Россией, Туркменистаном и Катаром. Тогда он утверждал о том, что уже стартовали подготовительные работы.

Россия и Иран подписали стратегический газовый меморандум
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС
Российский вице-премьер Александр Новак подтверждал обсуждение этого вопроса Москвой и Тегераном. Он указывал на необходимость привлечения партнеров и поставщиков. Новак также не исключил возможность добычи иранского газа в рамках этого проекта, но подчеркнул, что его реализация не будет быстрой.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Иран газ посол Газовый хаб сотрудничество энергопотребление
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