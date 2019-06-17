В России возобновился рост числа банкротств компаний

Количество обанкротившихся компаний в России увеличилось в первом квартале после некоторого снижения и стабилизации. Разворот тренда — следствие застоя в экономике и кризиса неплатежей, отмечают эксперты

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Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к «естественному уровню», но теперь рост возобновился.

Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Планомерный рост числа банкротств отражает стагнацию экономики и кризис неплатежей, отмечает руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса, партнер «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. Банки, испытывая проблемы с ликвидностью, все активнее используют банкротство для возврата средств неплательщиков. «Банки все менее склонны идти навстречу бизнесу и реструктуризировать долг. Иногда уже после первой просрочки при определенных обстоятельствах банки могут инициировать банкротство заемщика», — отмечает Литовцева.

Еще одна причина роста — отложенный эффект зачистки банковского сектора, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Лисин. После каждой санации или отзыва лицензии, по его словам, происходит 50–100 новых корпоративных банкротств.

Реабилитационные процедуры (внешнее управление и финансовое оздоровление) «остаются экзотикой», отмечает Литовцева. «С одной стороны, у должников, как правило, нет ресурсов для восстановления платежеспособности, а с другой — кредиторы не склонны соглашаться на реабилитацию, поскольку хотят скорее вернуть задолженность», — пояснила юрист.