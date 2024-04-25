 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Путин убежден, что при установлении ставки ЦБ учтет тенденцию инфляции

Путин считает, что ЦБ учтет падение инфляции при установлении ключевой ставки
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Центральный банк России в курсе тенденции на снижение инфляции, при установлении ключевой ставки в ЦБ это учтут, считает президент России Владимир Путин. РБК вел трансляцию его выступления

Он отметил, что постоянно общается с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, и руководство регулятора считает, что угроза инфляции сохраняется. «Мы видим тенденции, они положительные — в сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора, посмотрим. Во всяком случае, сегодня удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией. Мы видим, и Центральный банк, конечно, видит эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее [ставку] и держат», — сказал президент.

Совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика
Финансы

«Если пойти по другому пути, может возникнуть ситуация, как в других странах, где инфляция — двухзначные величины и держится, хотя ключевая ставка увеличена в разы. Они какой-то порог перешли и теперь не могут справиться», — добавил Путин. Он пояснил, что имеет в виду «наших друзей в Турции, например».

В конце марта ЦБ Турции повысил ставку до максимума с 2002 года, она выросла до 50%. При этом в феврале инфляция в Турции ускорилась до 67%.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Владимир Путин Центробанк ключевая ставка
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Набиуллина заявила об оставшемся позади пике инфляции
Экономика
Экономисты оценили сроки перехода ЦБ к снижению ключевой ставки
Финансы
Центробанк во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 16:51
Подполковника ФСИН осудили на три года за уклонение от мобилизации Политика, 17:13
Анчелотти назвал сроки возвращения порвавшего «кресты» вратаря «Реала» Спорт, 17:07
«Тинькофф Инвестиции» назвали 8 самых перспективных акций на 2024 год Инвестиции, 17:06
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 17:06
Совфед предложил оценивать качество жилья, приобретаемого за маткапитал Недвижимость, 17:03
Президент Польши позвал премьера обсудить размещение ядерного оружия НАТО Политика, 16:55
Стали известны подробности дела экс-зампреда правительства Подмосковья Политика, 16:53
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин убежден, что при установлении ставки ЦБ учтет тенденцию инфляции Финансы, 16:48
Минспорт пообещал поддержку отобравшимся на Паралимпиаду россиянам Спорт, 16:45
Путин заявил, что «принцип талиона» не всегда выгоден для России Политика, 16:36
Путин назвал Шохина хозяином съезда РСПП Экономика, 16:31
Столтенберг впервые полетал на истребителе Eurofighter. Видео Политика, 16:31
Временного поверенного в делах Латвии вызвали в МИД России Политика, 16:26
Глава Мариуполя поспорил с Мироновым о жалобах жителей на мигрантов Политика, 16:21