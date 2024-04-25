Путин убежден, что при установлении ставки ЦБ учтет тенденцию инфляции

Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Центральный банк России в курсе тенденции на снижение инфляции, при установлении ключевой ставки в ЦБ это учтут, считает президент России Владимир Путин. РБК вел трансляцию его выступления

Он отметил, что постоянно общается с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, и руководство регулятора считает, что угроза инфляции сохраняется. «Мы видим тенденции, они положительные — в сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора, посмотрим. Во всяком случае, сегодня удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией. Мы видим, и Центральный банк, конечно, видит эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее [ставку] и держат», — сказал президент.

Совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

«Если пойти по другому пути, может возникнуть ситуация, как в других странах, где инфляция — двухзначные величины и держится, хотя ключевая ставка увеличена в разы. Они какой-то порог перешли и теперь не могут справиться», — добавил Путин. Он пояснил, что имеет в виду «наших друзей в Турции, например».

В конце марта ЦБ Турции повысил ставку до максимума с 2002 года, она выросла до 50%. При этом в феврале инфляция в Турции ускорилась до 67%.