МВФ предсказал замедление мировой экономики

Мировая экономика замедлится после 2019 года без реформ, от которых крупнейшие экономики отвлекаются на торговые войны, предупредил МВФ. По словам экспертов фонда, сейчас пора готовиться к трудным временам

Главный экономист МВФ Морис Обстфельд (Фото: Jose Luis Magana / AP)

Сильнейший с 2011 года рост мировой экономики в ближайшее время продолжится, но предпосылки для замедления уже зреют, следует из обновленного глобального прогноза МВФ (.pdf). Пока же фонд сохранил прогноз по глобальному росту на уровне 3,9% в 2018–2019 годах.

По сравнению с январской версией прогноза МВФ улучшил ожидания экономического роста в США (+0,2 п.п. как на 2018, так и на 2019 год), еврозоне (+0,2 п.п. на 2018 год), Бразилии (+0,4 п.п. по обоим годам), развивающимся странам Европы (+0,3 п.п. на 2018 год). Оценки роста ВВП России оставлены без изменения: 1,7% в 2018 году и 1,5% в 2019-м. Прогноз по Китаю тоже сохранен: 6,6 и 6,4% соответственно.

Впереди «более трудные времена»

Но за пределами текущего прогнозного горизонта — с 2020 года — мировой рост замедлится на фоне ужесточения кредитно-денежной политики и снижения эффекта от экономического стимулирования в США, считает МВФ. Темпы мирового роста проходят фазу подъема, но благоприятные условия сойдут на нет, и «именно сейчас следует готовиться к более трудным временам», предупредил в предисловии к докладу главный экономист МВФ Морис Обстфельд. Конкретных цифр фонд не назвал.

«После устранения разрывов объема производства большинство стран с развитой экономикой, по-видимому, вернется к потенциальным темпам роста существенно ниже средних докризисных уровней; рост будут сдерживать старение населения и вялый рост производительности, — отмечается в докладе. — В США рост замедлится до уровня ниже потенциального, поскольку воздействие недавних изменений в налогово-бюджетной политике сменится с расширительного на ограничительное».

К факторам замедления экономики фонд отнес ужесточение финансовых условий, усиление торговых противоречий, протекционистскую политику, а также геополитическую напряженность.

Наблюдающееся восстановление создает окно возможностей для реформ, повышающих среднесрочные темпы роста, полагает МВФ. Политика, по мнению авторов, должна быть направлена на стимулирование более высокого и всеобъемлющего роста, накопление буферных резервов для более эффективного преодоления очередного спада, повышение финансовой устойчивости для ограничения рыночных рисков и проблем стабильности и укрепление международного сотрудничества.

Торговые войны против роста

МВФ предупредил, что взаимные торговые санкции могут не только помешать росту, но и уничтожить мировой экономический порядок. «Первые залпы возможной торговой войны уже прогремели», — заявил Обстфельд. Конфликт может усилиться, если бюджетная политика в США приведет к росту торгового дефицита страны при отсутствии мер в Европе и Азии для сокращения их профицитов. Многосторонняя система торговли нуждается в укреплении — вместо этого она стоит перед угрозой разрыва, отмечается в докладе.

«Парадоксально, что ведущие экономики заигрывают с торговыми войнами как раз тогда, когда восстановление так зависит от инвестиций и торговли», — недоумевает Обстфельд. Ограничения торговли с целью поддержки секторов экономики, пользующихся политическим предпочтением, вредит росту производительности, следует из доклада.

Ожидания инвесторов в отношении роста мировой экономики находятся на самой низкой точке с лета 2016 года, следует из опроса Bank of America Merrill Lynch, с которым ознакомился Bloomberg. Лишь 5% респондентов считают, что глобальный ВВП вырастет в следующие 12 месяцев.