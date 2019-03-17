Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США через 40 лет

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,82 -0,70 EUR Бирж. 73,39 -0,69 Brent 66,68 -0,83% USD Нал. 65,78 64,68 EUR Нал. 74,68 72,97 USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1323 0,0024 BTC/USD Бирж. 4 078,80 -11,00 IMOEX 2 476,73 0,77% RTSI 1 196,75 1,25% DJIA 25 848,87 0,54% Nasdaq 7 688,53 0,76%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 15 мар, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 15 мар, 13:20
Бывшему вице-президента «Росгосстраха» предъявили новое обвинение Бизнес, 22:26 В Хакасии потушили пожар на территории завода «Искож» Общество, 22:20 Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи Общество, 21:59 В Кремле прокомментировали слова Болтона о переговорах по разоружению Политика, 21:44 «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в чемпионате России Спорт, 21:39 Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США через 40 лет Экономика, 21:31 Данные «черных ящиков» показали сходство крушений в Эфиопии и Индонезии Общество, 21:22 В МВД Сербии сообщили о семи задержанных за беспорядки в Белграде Политика, 20:39 В Псковской области создали комиссию из-за травли писавшей Путину девочки Общество, 20:08 В Греции анархисты облили краской здание Министерства окружающей среды Политика, 19:19 Михельсон заявил о возможности продажи саудитам до 30% «Арктик СПГ-2» Бизнес, 19:14 Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Зенит». Онлайн Спорт, 19:00 Основатель сервиса PapaJobs — о дресс-коде и работе мечты РБК и Dockers, 18:53 «Локомотив» обыграл «Краснодар» и вышел на третье место РПЛ Спорт, 18:49
Экономика ,  
0 
Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США через 40 лет
Доминирование США в мировой экономике продлится еще 40 лет, затем влияние Вашингтона ослабнет, считает глава Счетной палаты. До этого момента власти США будут вести себя более эгоистично на мировых рынках, подчеркнул Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

США продолжат доминировать на мировых рынках в течение 40 лет, после чего их роль в мировой экономике снизится. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете это все равно приведет к тому, что США ослабнут, но в ближайшие 40 лет США будут все-таки доминировать», — сказал он. По его словам, Вашингтон в ближайшие десятилетия будет вести себя более эгоистично в вопросах мировой экономики.

Экономика
Экономисты оценили убытки США от торговых войн с Китаем и ЕС в $7,8 млрд

В конце февраля Кудрин рассказывал, что Россия отстает от развитых стран на 40 лет в вопросе производительности труда. Сейчас в стране на одного работающего человека выработка составляет $23 в час, в Турции — в полтора раза больше, в США — в три раза больше. Российский уровень производительности в настоящий момент находится примерно на уровне Бразилии, отмечал глава Счетной палаты. Повышение показателей возможно только при соблюдении системных мер, а не адресной поддержки отдельным предприятиям, так как это обходится в три раза дороже.

Экономика
Конгресс США оценил потери от шатдауна в $3 млрд

Ранее в том же месяце Кудрин сообщал, что любые новые антироссийские санкции со стороны США вызовут шоки в российской экономике. Из-за ограничений Россия не доходит до нужного уровня инвестиций и экономического роста, в таких условиях стране труднее повышать темпы роста экономики выше среднемировых.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Алексей Кудрин, экономика США, мировые рынки
Материалы по теме
В Турции оценили потери от отмены льготного режима торговли с США
Экономика
В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в $38 млрд
Политика
S&P оценило потери экономики США от шатдауна
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter