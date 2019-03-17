Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США через 40 лет

Доминирование США в мировой экономике продлится еще 40 лет, затем влияние Вашингтона ослабнет, считает глава Счетной палаты. До этого момента власти США будут вести себя более эгоистично на мировых рынках, подчеркнул Кудрин

Алексей Кудрин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

США продолжат доминировать на мировых рынках в течение 40 лет, после чего их роль в мировой экономике снизится. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете это все равно приведет к тому, что США ослабнут, но в ближайшие 40 лет США будут все-таки доминировать», — сказал он. По его словам, Вашингтон в ближайшие десятилетия будет вести себя более эгоистично в вопросах мировой экономики.

В конце февраля Кудрин рассказывал, что Россия отстает от развитых стран на 40 лет в вопросе производительности труда. Сейчас в стране на одного работающего человека выработка составляет $23 в час, в Турции — в полтора раза больше, в США — в три раза больше. Российский уровень производительности в настоящий момент находится примерно на уровне Бразилии, отмечал глава Счетной палаты. Повышение показателей возможно только при соблюдении системных мер, а не адресной поддержки отдельным предприятиям, так как это обходится в три раза дороже.