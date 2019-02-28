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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда
В России один работник производит продукции в среднем на $23 в час, тогда как в США примерно втрое больше, указал Кудрин. Производительность труда находится на уровне стран «Большой семерки», который они достигли в 1980 году
Алексей Кудрин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Производительность труда в России остается на уровне, который в развитых странах был достигнут в 1980-х годах, то есть 30–40 лет назад. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на открывшемся в Санкт-Петербурге Международном форуме труда.

«Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран «Большой семерки», — сказал Кудрин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Форума труда.

По словам ​главы Счетной палаты, уровень производительности труда в России сейчас находится примерно на уровне Бразилии. Кудрин также отметил, что повышать этот показатель нужно не адресной помощью отдельным предприятиям, а системными мерами.

​«Адресная поддержка в три раза дороже, чем системные меры», — пояснил Кудрин.

Ранее о необходимости повышения уровня производительности труда неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Не обошел эту тему глава государства и в своем послании Федеральному собранию в 2019 году. Опережающий темп роста производительности труда («прежде всего на основе новых технологий и цифровизации») Путин назвал одним из приоритетов, стоящих перед экономикой России.

В послании предыдущего года Путин указывал на необходимость добиться того, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей росла не менее чем на 5% в год. При этом условии, по словам Путина, Россия к концу следующего десятилетия сможет выйти на уровень ведущих экономик мира.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Кудрин, производительность труда
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