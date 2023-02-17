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Nature предупредил о риске нищеты для 141 млн человек из-за энергокризиса

Nature: глобальный энергетический кризис угрожает сделать нищими 141 млн человек
Центральная и Юго-Восточная Азия лидируют по росту прямых и косвенных затрат частных потребителей на энергию, показало опубликованное в Nature Energy исследование. Меньше других от кризиса пострадали жители Латинской Америки
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Глобальный энергетический кризис, начавшийся на фоне конфликта на Украине, повысил стоимость жизни по всему миру, из-за чего от 74 млн до 141 млн человек потенциально могут оказаться в условиях крайней нищеты, говорится в результатах исследования, опубликованного в Nature Energy.

Ситуация на энергетических рынках осложнилась после пандемии COVID-19 и значительно обострилась после начала конфликта на Украине, который способствовал глобальному энергетическому кризису, указывают авторы. Они считают, что мировые цены на энергоносители растут из-за множества факторов, включая продолжающийся геополитический конфликт, быстрое восстановление мировой экономики после пандемии, сохраняющуюся зависимость от ископаемых видов топлива и серьезное несоответствие между спросом и предложением.

Высокие цены на энергоносители ложатся дополнительным бременем на домохозяйства по двум причинам. С одной стороны, растут счета за энергию (прямые расходы), с другой — траты на товары и услуги, стоимость которых увеличилась из-за энергетического кризиса (косвенные расходы).

Авторы исследования смоделировали прямое и косвенное воздействие подорожания энергоносителей на 201 группу расходов в 116 странах. Набор девяти различных сценариев показывает, что общие затраты домохозяйств на энергию увеличатся на 62,6–112,9%, что приведет к росту расходов в целом на 2,7–4,8%.

Прямое и косвенное влияние энергетических цен на бремя расходов домохозяйств существенно различается по странам. Например, в сценарии SC1 (в нем за основу исследователи взяли средние цены на нефть, газ и уголь с 24 февраля по 13 сентября 2022 года) указано, что увеличение прямых затрат домохозяйств на энергию в 116 государствах колеблется в пределах от 51,1 до 176,1%.

Наибольший рост этого показателя наблюдался в Центральной Азии (70,3% по региону), особенно в Монголии и Таджикистане (176,1%). Меньше всего пострадали латиноамериканские домохозяйства (рост прямых затрат на энергию — 51,5%).

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Центральная Азия лидирует и по общему росту (учитываются и прямые, и косвенные) затрат на энергию (80,7%). За ней следуют Южная и Юго-Восточная Азия (74,5%). Например, в Лаосе прямые затраты на энергию выросли на 51,1%, а общие — на 100,8%.

Рост и прямых, и косвенных трат для домохозяйств в России (71,6%) оказался несколько ниже, чем в среднем по миру (73,9%), говорится в материале.

Авторы напоминают, что энергия может быть средством политических конфликтов. Участвующие в них страны ограничивают поставки, чтобы усилить влияние на энергозависимые государства. Ученые отмечают, что энергетический кризис 2022 года является одним из примеров таких действий.

В отличие от «нефтяных потрясений» 1970-х (в 1973 году некоторые государства Африки и Ближнего Востока временно прекратили поставки нефти Западу из-за его поддержки Израиля в военном конфликте с арабскими странами) нынешний энергетический кризис связан с резким ростом цен на все виды ископаемого топлива, указано в исследовании. Экономики стран мира сейчас теснее взаимосвязаны, чем раньше, что негативно воздействует на глобальные цепочки поставок и оказывает болезненное давление на стоимость жизни домохозяйств.

В сложившейся ситуации защита уязвимых групп населения должна быть очевидным приоритетом, указывают авторы. Они приводят примеры уже принятых в условиях кризиса мер. Например, в Румынии, Эстонии и Латвии местные власти предоставили разовые субсидии на оплату энергии гражданам с низкими доходами. В Таиланде размер таких субсидий увеличили, а также продлили действие сниженного налога на дизельное топливо. В Великобритании, Италии и на Кипре обсуждают повышение налогов для энергетических компаний в условиях непредвиденных расходов и дополнительной нагрузки на бюджет.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
энергетический кризис рост цен Военная операция на Украине
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