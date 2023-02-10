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ЮАР объявила режим национального бедствия из-за энергокризиса

ЮАР объявила режим национального бедствия из-за продолжающихся отключений электричества
Веерные отключения электричества продолжаются в стране последние несколько месяцев, потребители вынуждены сидеть без света до 10 часов в день
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Esa Alexander / Reuters)

Южно-Африканская республика ввела режим национального бедствия из-за продолжающейся волны веерных отключений электричества, объявил президент Сирил Рамафоса.

«Мы находимся в тисках глубокого энергетического кризиса. Кризис постепенно развивался, затрагивая все слои общества. Мы должны действовать, чтобы уменьшить его воздействие на сельское хозяйство, малый бизнес, водную инфраструктуру и транспортную сеть», — сказал Рамафоса в своем ежегодном послании парламенту (цитата по Reuters).

Объявление чрезвычайного положения дает правительству дополнительные полномочия по реагированию на кризис, в том числе разрешая принимать экстренные меры с меньшим количеством бюрократических проволочек.

Как пишет FT, в последние месяцы потребители в ЮАР вынуждены до 10 часов в день сидеть без электричества: на эти меры государственная энергетическая монополия Eskom пошла из-за стареющего оборудования ТЭС и проблем с обслуживанием имеющихся мощностей. 

По данным газеты, в 2022 году южноафриканцы пережили в два раза больше отключений электроэнергии, чем годом ранее, из-за аварий на электростанциях Eskom. Отключения продолжались в декабре и январе, когда в ЮАР нагрузка на электросети традиционно невысока (весна и лето в стране длятся с сентября по февраль).

Власти оценили потери для экономики в $57 млн в сутки. По их оценке, в 2023 году рост ВВП составит 0,3% по сравнению с 2,5% в прошлом году.

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