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Власти создадут таможенный пункт в порту Запорожья

Российские власти создадут в порту Бердянска таможенный пункт пропуска: это должно облегчить экспорт зерна, а также обеспечить возможность прямого импорта сельскохозяйственной продукции и стройматериалов из Египта и Турции
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Российские власти создадут таможенный пункт пропуска в Бердянском морском торговом порту в Запорожской области. Это следует из письма вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 12 декабря 2024 года (копия есть у РБК; подлинность подтвердил источник РБК, знакомый с его содержанием).

В документе указано, что еще в октябре 2024-го губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил в Минтранс обоснование целесообразности создания пункта пропуска в морском порту Бердянск «с предложением о финансировании мероприятий по его обустройству за счет средств федерального бюджета». На момент отправки письма федеральное правительство вместе с администрацией Запорожской области дорабатывало представленные материалы, дополняя их сведениями о месте размещения сотрудников государственных контрольных органов. «После доработки обосновывающих материалов Минтрансом будет подготовлен проект акта правительства об установлении пункта пропуска в морском порту Бердянск», — пишет Савельев президенту. На письме стоит резолюция президента: «Согласен».

Доклад об исполнении указания должен быть представлен Владимиру Путину до 8 августа 2025 года.

В пресс-службе администрации губернатора и правительства Запорожской области сказали РБК, что создание таможенного пункта пропуска в Бердянском морском торговом порту — необходимая мера, которая позволит систематизировать и ужесточить госконтроль над приемом зарубежных грузов на территорию России. «Вопрос (о создании таможенного пункта. — РБК) находится в разработке, будет согласован с федеральными органами власти и получит развитие только после учета всех возможностей, в том числе возможности серьезного подхода в организации безопасности», — подчеркнули там.

РБК направил запрос в аппарат Савельева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать «служебную переписку». В Минтрансе от комментариев отказались. 

Зачем нужен таможенный пункт

Создание таможенного пункта в Бердянске инициировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Еще в июле 2024 года он направил Путину письмо (РБК ознакомился с копией), в котором писал, что таможенное оформление экспортных грузов, проходящих через порт Бердянска, ведется органами Федеральной таможенной службы (ФТС), расположенными на территории Краснодарского края. Эта схема применяется из-за «специфики отношения иностранных покупателей к вновь образованным российским территориям». Из-за этого кратно увеличиваются время выхода товаров из России и расходы российских экспортных компаний на их транспортировку. Он подчеркивает, что таможенные органы черноморских портов континентальной части страны существенно перегружены и вынуждены проводить оформление судов на рейде. «Весь объем проходящего через порт зерна направляется на экспорт в различных направлениях», — поясняет глава региона.

Балицкий сообщил о темпах очистки Бердянской косы от мазута
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Сотрудники МЧС во время уборки разлитого мазута на береговой линии Бердянской косы,&nbsp;Запорожская область, 13 января 2025 года

После создания пункта пропуска в порту Бердянска можно будет оформлять таможенные документы в порту, «исключая необходимость выезда досмотровых групп на рейд», что сократит время оформления и простоя погруженных судов, «позволит исключить двойную перевалку» и даст возможность выхода в прямые рейсы в иностранные порты. Появится также возможность привлекать флот под иностранными флагами. Из Египта можно будет напрямую импортировать картофель, фрукты и удобрения, из Турции — сухофрукты, цемент и строительные материалы, аргументировал Балицкий. Он просил главу государства оказать содействие и дать указание органам власти, чтобы ускорить процесс организации пункта.

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Морской торговый порт Усть-Луга

Что и как возят через порт

Грузооборот морского порта Бердянск в 2020 году составил 2,15 млн т, за три квартала 2021 года — 1,52 млн т. ГУП Запорожской области «Бердянский морской торговый порт» возобновил работу 30 июня 2022 года после разминирования.

В апреле 2023 года Минсельхоз сообщил, что к концу того года мощность порта вырастет до 150 тыс. т зерна в месяц (1,8 млн т в год) после реализации инвестпроектов, параметры которых не раскрывались. Те же объемы назвал Балицкий. По состоянию на май 2023 года мощности по перевалке зерна в Бердянске, по словам зампредседателя совета министров — министра АПК и продовольственной политики Запорожской области Светланы Шевченко, были загружены на 40%.

Согласно данным одного из участников зернового рынка, в сельскохозяйственном сезоне июля 2023 — июня 2024 года через все российские порты было экспортировано 68,47 млн т зерна, из которых 54 млн т (78,9%) обработано в терминалах Азово-Черноморского бассейна: Новороссийске, Тамани, Туапсе, Азове и Кавказе. В пресс-службе ФТС сказали, что основные объемы товаров десятой группы ТН ВЭД ЕАЭС (злаки) в 2024 году вывозились из Краснодарского края через морские пункты пропуска Новороссийска (рост на 15% по сравнению с 2023 годом), порта Кавказ (падение на 3,3%) и Тамани (рост на 27,7%).

Собеседник РБК на зерновом рынке уточнил, что через порт Бердянска экспортируется зерно, которое выращено на территории новых регионов. По его словам, оно, как правило, отгружалось в Сирию. Еще один источник РБК отмечает, что глубины в порту Бердянска до 2022 года (когда он входил в состав Украины) позволяли грузить суда дедвейтом до 10 тыс. т, что существенно меньше, чем в Новороссийске, куда могут заходить суда Panamax (от 60 тыс. до 80 тыс. т), но больше, чем в портах Азова и Ростова-на-Дону, куда могут заходить суда дедвейтом 3–5 тыс. т.

В конце ноября 2024-го Министерство АПК и продовольственной политики Запорожской области сообщало, что местные предприятия в 2024 году произвели 1,7 млн т зерна, что на 6% меньше, чем в 2023 году. Основная зерновая культура области — пшеница, она занимает 79,5% от общего объема зерновых культур.

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