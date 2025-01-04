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Ученые включили порт под Петербургом в 13 тех, которым грозит затопление

Тринадцать крупнейших нефтяных портов мира уйдут под воду, если уровень мирового океана поднимется хотя бы на один метр
Морской торговый порт Усть-Луга
Морской торговый порт Усть-Луга (Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС)

Тринадцать крупнейших нефтяных портов мира, в том числе российская Усть-Луга под Санкт-Петербургом, уйдут под воду, если уровень мирового океана поднимется на один метр, что может случиться уже в 2070 году. Об этом предупреждает газета The Guardian со ссылкой на экспертов International Cryosphere Climate Initiative (ICCI).

По оценке Guardian, в наиболее уязвимом положении находятся саудовские порты Рас-Танура и Янбу-эль-Бахр, которые лежат особенно низко над уровнем моря. Через эти два порта, нефтяные терминалы которых управляются Saudi Aramco, проходит 98% нефтяного экспорта Саудовской Аравии, отмечает газета.

Кроме того, в список нефтяных портов, которым угрожает затопление, попали:

  • Усть-Луга (Россия);
  • Галвестон (США);
  • Хьюстон (США);
  • Роттердам (Нидерланды);
  • Фуджейра (ОАЭ);
  • Хор-Факкан (ОАЭ);
  • Шанхай (Китай);
  • Сингапур;
  • Далянь (США);
  • Нинбо—Чжоушань (США);
  • Кванъян (Южная Корея).

«Какая ирония — эти нефтяные порты теперь вынуждены беспокоиться о подъеме уровня океана, которое происходит из-за продолжения использования ископаемого топлива», — отметила глава ICCI Пэм Пирсон.

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Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
глобальное потепление потоп Усть-Луга Саудовская Аравия нефть Шанхай Сингапур ОАЭ Saudi Aramco
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