Ученые включили порт под Петербургом в 13 тех, которым грозит затопление
Тринадцать крупнейших нефтяных портов мира, в том числе российская Усть-Луга под Санкт-Петербургом, уйдут под воду, если уровень мирового океана поднимется на один метр, что может случиться уже в 2070 году. Об этом предупреждает газета The Guardian со ссылкой на экспертов International Cryosphere Climate Initiative (ICCI).
По оценке Guardian, в наиболее уязвимом положении находятся саудовские порты Рас-Танура и Янбу-эль-Бахр, которые лежат особенно низко над уровнем моря. Через эти два порта, нефтяные терминалы которых управляются Saudi Aramco, проходит 98% нефтяного экспорта Саудовской Аравии, отмечает газета.
Кроме того, в список нефтяных портов, которым угрожает затопление, попали:
- Усть-Луга (Россия);
- Галвестон (США);
- Хьюстон (США);
- Роттердам (Нидерланды);
- Фуджейра (ОАЭ);
- Хор-Факкан (ОАЭ);
- Шанхай (Китай);
- Сингапур;
- Далянь (США);
- Нинбо—Чжоушань (США);
- Кванъян (Южная Корея).
«Какая ирония — эти нефтяные порты теперь вынуждены беспокоиться о подъеме уровня океана, которое происходит из-за продолжения использования ископаемого топлива», — отметила глава ICCI Пэм Пирсон.
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