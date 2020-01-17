Темпы годового роста ВВП Китая упали до минимума за 29 лет

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В 2019 году валовой внутренний продукт (ВВП) Китая составил 6,1%, сообщает Национальное бюро статистики КНР (National Bureau of Statistics of China, NBS). По данным газеты South China Morning Post (SCMP), этот результат стал наименьшим показателем с 1990 года.

Издание отмечает, что, несмотря на замедление темпов роста экономики Китая до минимума за 29 лет, они остались в пределах диапазона, которые власти Китая указали в качестве целевого ориентира в начале 2019 года (6–6,5%). Итоговый прирост оказался ниже ожиданий рынка (6,2%), однако совпал с уточненным прогнозом, который в октябре 2019 года дал Международный валютный фонд.

В четвертом квартале темпы роста экономики Китая перестали снижаться, оставшись на уровне предыдущего квартала (6% в годовом исчислении). На протяжении предыдущих трех кварталов рост ВВП замедлялся — в первом квартале его темпы составили 6,4%, во втором — 6,2%, а в третьем — 6%.

При этом объем промышленного производства в 2019 году вырос на 5,7%, по сравнению с предыдущим годом произошло замедление темпов роста (было 6,2%), однако ожидания аналитиков (+5,6%) удалось превзойти. В то же время объем розничных продаж вырос на 8% (до 41,165 трлн юаней, или примерно $6 трлн), что также несколько ниже темпов их роста в 2018 году (было +9%). При этом объем онлайн-продаж увеличился сразу на 16,5%, в том числе онлайн-продаж физических товаров — на 19,5%. В результате общий объем онлайн-продаж таких товаров составил 8,524 трлн юаней ($1,243 трлн), или 20,7% от их общих продаж в Китае (на 2,3 п.п. выше, чем годом ранее).