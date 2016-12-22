Набиуллина рассказала о трех стадиях принятия низкой инфляции

Низкая инфляция — это «абсолютное благо» для граждан, но люди медленно привыкают к изменениям, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Низкий уровень инфляции, которого удалось достичь в 2017 году, является «абсолютным благом» для потребителей, так как «не съедаются зарплаты и сбережения», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии на Гайдаровском форуме в Москве, передает корреспондент РБК.

Низкая инфляция — это долгосрочный структурный фактор, подчеркнула Набиуллина, и подстройка к нему произойдет не сразу. «Можно провести аналогию: специалисты по менеджменту говорят о том, что происходит несколько стадий привыкания людей к изменениям. Сначала люди отвергают какие-то цели, смеются, говорят, что это недостижимо, это нереально. Вторая стадия — это когда возникают сомнения в результате. Вроде бы цифры говорят [о низкой инфляции], а есть сомнения, что это не так, неправда. А третья стадия — когда это становится нормой, естественным, люди не замечают, и тогда начинается реальное пользование благами низкой инфляции», — заявила глава ЦБ. По словам Набиуллиной, в регуляторе мечтают о переходе к третьей стадии и надеются перейти к ней в ближайшее время.

Также Набиуллина заявила, что низкий уровень инфляции — это «не счастливое стечение обстоятельств, а результат последовательной политики». Благодаря снижению инфляции удалось сократить падение доходов. «Наши расчеты показывают, что если бы инфляция была более высокой, то доходы населения съедались бы еще быстрее, потребление падало бы еще быстрее», — подчеркнула она.

Инфляция в 2017 году достигла таргета ЦБ, который составляет 4%, а затем опустилась еще ниже — по итогам года цены выросли всего лишь на 2,5%. Темпы роста цен, как ожидает ЦБ, вернутся к 4% в течение года, однако они могут колебаться и вверх, и вниз от таргета регулятора.