Глава Минфина назвал сроки проведения новой амнистии капиталов

По словам Антона Силуанова, новая амнистия, за проведение которой выступил президент Владимир Путин, пройдет с марта по декабрь 2018 года

Антон Силуанов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Новая амнистия для выведенных из России капиталов будет проводиться с марта по декабрь 2018 года, сообщил в ходе проходящего в Москве Гайдаровского форума министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. По его словам, условия новой амнистии будут близки к тем, на каких проводилась амнистия 2016 года.

«Будем предлагать практически те же условия для амнистии. Единственное, что добавляется, — мы договорились, что не только открытые, но и закрытые не ранее 1 марта счета в зарубежных банках также будут подпадать под действие амнистии. Минфин наделяется правом давать разъяснения», — сказал Силуанов.

Кроме того, по словам министра, до конца текущего года продолжится практика освобождения от НДФЛ доходов, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом.

Глава Минфина признал, что результат предыдущей амнистии капиталов оказался меньше ожидаемого, однако выразил уверенность, что новая будет успешнее.

«Сработала она или нет? У нас около 7,2 тыс. деклараций было собрано в период той амнистии. Конечно, мы можем рассчитывать на большее», — сказал Силуанов. «Предприниматели — пожалуйста: у нас уже есть опыт, есть положительные результаты, есть проблемы с нашим бизнесом за рубежом, переводите деньги сюда, декларируйте то, что у вас там зарегистрировано, работайте в России. Это основная наша задача», — добавил он.

В декабре 2017 года вопрос продолжения политики амнистии выведенных за границу капиталов обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов.

Комментируя итоги встречи, Силуанов говорил, что на встрече «было предложено поставить вопрос о продолжении амнистии 2016 года для тех, кто не воспользовался этим», в том числе из-за боязни утечки данных.

«И здесь такой посыл, что сейчас не надо бояться заявлять о своих счетах на Западе, возвращать вполне легально деньги можно в Россию и работать с этими деньгами на вполне законных основаниях», — добавил министр.

В ноябре 2017 года глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин предупредил, что в 2018 году его ведомство начнет получать информацию о счетах россиян примерно в ста странах и те, кому до сих пор удавалось скрывать информацию о наличии у них бизнеса и активов за рубежом, могут попасть в «очень нехорошую ситуацию».



«Если информация такая в автоматическом режиме будет направлена налоговым органом другой страны в Россию, а Россия не сможет подтвердить, что [ее] резидент является собственником этой компании, то будет беда», — сказал Мишустин.