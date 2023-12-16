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Экономика ,  
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Россия в 2022 году увеличила внешний долг перед Индией

Россия по итогам 2022 года увеличила внешний долг перед Индией
Российский долг перед Индией вырос с $610,1 млн до $777,4 млн по итогам этого года. Перед двумя другими кредиторами — Францией и Южной Кореей — задолженность уменьшилась
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Россия по итогам 2022 года увеличила внешний долг перед Индией с $610,1 млн до $777,4 млн, следует из данных Всемирного банка.

Перед двумя другими кредиторами — Францией и Южной Кореей — задолженность уменьшилась. Долг перед Францией по итогам этого года составляет $177,8 млн против $314,6 млн по итогам 2021 года, а перед Южной Кореей — $209,8 млн против $279,7 млн.

По данным Всемирного банка, общая задолженность российских резидентов перед резидентами остальных стран и международными финансовыми организациями на конец 2022 года составляла $376,1 млрд — на $96 млрд, или 20%, меньше, чем в конце 2021 года. Из них $136,1 млрд представляла собой государственная или гарантированная государством задолженность (сократилась на 23% к 2021 году).

Владельцам российских облигаций (как частных, так и государственных) на конец 2022 года принадлежало $67,9 млрд общего долга, включая $44,4 млрд долга госсектора или под госгарантии.

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Менее 1% государственной или гарантированной государством задолженности России приходилось на двусторонних официальных кредиторов: Индию ($777,4 млн; увеличение за прошлый год за счет транша на $234 млн) и Южную Корею ($209,8 млн). При этом, как сообщала Счетная палата в заключении на бюджет 2022 года, предусмотренный графиком межправительственного соглашения платеж в июне 2022 года был отклонен иностранным банком-корреспондентом, но выплата все-таки была осуществлена в ноябре того же года на основании специальной лицензии Минфина США.

В 2017 году Минфин России сообщал об уплате последнего долга бывшего СССР (в пользу Боснии и Герцеговины), после чего у России осталась, как сообщалось, одна межправительственная задолженность — перед Южной Кореей. Соглашение с этой страной о реструктуризации советского долга было подписано в 2003 году. В соответствии с двусторонним соглашением сумма задолженности должна быть погашена до 2025 года. По данным Банка России, на 1 июля 2023 года долг российского правительства, восходящий к задолженности бывшего СССР, составлял $232 млн.

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Из данных Всемирного банка следует, что российские частные заемщики на конец 2022 года были должны Европейскому инвестиционному банку $8,3 млн, Северному инвестиционному банку — $1,2 млн. В свою очередь, суверенные или квазисуверенные заемщики были должны французским коммерческим банкам $177,8 млн. Также $24 млрд российского долга, отраженного в базе данных Всемирного банка, — это специальные права заимствования (SDR) Международного валютного фонда.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Елена Чернышова
Индия Россия внешний долг

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

по ипотеке

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Читать

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