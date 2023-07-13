Центробанк: с начала года внешний долг России сократился на $33 млрд

Внешний долг России впервые за 16 лет стал меньше $350 млрд

Внешний долг страны к 1 июля составил около $348 млрд — в последний раз приблизительно такой же размер долга был в 2007 году ($313–355 млрд). Размер госдолга снижается последние девять лет с пика в 2014-м

Центральный Банк России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Внешний долг России с начала года снизился на $33 млрд, или на 8,7%, сообщает Центробанк. На 1 июля он составляет $347,7 млрд.

«В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций. Важную роль сыграло уменьшение задолженности органов государственного управления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг», — объяснили в ЦБ.

Снижение размера долга продолжается с июля прошлого года, когда он достиг $475 млрд. Самого большого уровня долг (исходя из данных ЦБ с 2003 года) достигал летом 2014 года — более $732 млрд. В последний раз внешний долг страны составлял менее чем $350 млрд в 2007 году.

7 июля Минфин сообщил о сокращении дефицита федерального бюджета. По предварительной оценке, за первое полугодие 2023-го он составил 2,595 трлн руб. По сравнению с предварительными данными ведомства на конец мая дефицит за июнь уменьшился на 816 млрд руб. и вошел в рамки заложенного в бюджет уровня на весь год в размере 2,93 трлн руб., или 2% ВВП.

Доходы бюджета в июне составили 2,56 трлн руб., что на 30% выше доходов июня предыдущего года (1,97 трлн руб.), рассчитал РБК по данным Минфина. Расходы в прошедшем месяце, однако, оказались на 16% ниже, чем в аналогичный период 2022 года (1,75 трлн руб. против 2,08 трлн руб.). Динамика трат отражает замедление темпа расходования средств после всплеска января—февраля, связанного с интенсивным авансированием госзаказа.