Предприятия завершат год с рекордным за 10 лет оптимизмом

Опросы ЦБ показали максимальный бизнес-оптимизм за 10 лет. Похожие результаты и у Института экономической политики, чей индекс промышленного оптимизма в декабре составил около 20 пунктов. Выше он был лишь в 2021-м и 2007 годах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские нефинансовые предприятия завершают год с оптимистичными ожиданиями. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячных конъюнктурных опросов, проводимых (независимо друг от друга) Банком России и Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара (ИЭП, его материалы есть в распоряжении РБК).

«Итоги 2023 года свидетельствуют об уверенном восстановлении оптимизма отечественных предприятий в завершающемся году после шоков 2022 года», — отмечается в материалах ИЭП.

Среднегодовое значение индекса промышленного оптимизма, рассчитываемого институтом на основе конъюнктурных опросов промышленных предприятий, составило в 2023 году чуть менее 20 пунктов (из 100 возможных). За всю историю наблюдений (с 1992 года) индекс был выше только в 2007 году (чуть выше 20 пунктов) и 2021 году (на уровне 20 пунктов) на фоне постковидного восстановления экономики.

В 2022 году, когда Россия начала военную операцию на Украине и попала под действие масштабных санкций, индекс промышленного оптимизма в среднем составлял немного менее 10 пунктов, а в ковидный 2020 год был на уровне нуля.

В свою очередь сводный индикатор бизнес-климата ЦБ в 2023 году составил 6,7 пункта (среднегодовое значение). Это максимальный показатель за десять лет (в 2013 году среднегодовое значение индикатора было выше — 7,9). Индекс повышался четыре месяца подряд и в декабре составил 7,6 пункта (по сравнению с 6,8 в ноябре). А в 2022 году на среднегодовой основе он был отрицательным — минус 0,2 пункта.

Как ИЭП и ЦБ измеряют оптимизм предприятий Индекс промышленного оптимизма ИЭП рассчитывается на основе опросов предприятий, которые проводятся ежемесячно. Индекс представляет собой среднее арифметическое балансов (то есть разностей ответов) по четырем показателям: фактическому изменению спроса, оценке спроса, оценке запасов готовой продукции и планов изменения выпуска. В этих опросах участвует порядка 1 тыс. предприятий. Индекс может изменяться от -100 до +100 пунктов; положительные значения индекса означают, что позитивные оценки преобладают, отрицательные значения говорят о преобладании негативных оценок ситуации. Банк России в рамках мониторинга проводит ежемесячное анкетирование предприятий ключевых отраслей экономики, за исключением финансового сектора, во всех регионах страны. Индикатор бизнес-климата отражает текущие оценки условий функционирования бизнеса и их перспективы. Он рассчитывается на основе балансов ответов, оценивающих изменение объема производства, спроса на продукцию и ожиданий предприятий. Индикатор формируется из двух компонентов — оценки текущего бизнес-климата и ожидаемого. Выборка Банка России — один из самых многочисленных среди проводимых в России опросов предприятий: в декабре было опрошено более 13 тыс. нефинансовых организаций.

Какой вклад внесли разные факторы в промышленный оптимизм

В декабре российские предприятия сообщали о сохранении самого высокого для периода после введения санкций темпа роста спроса на отечественную промышленную продукцию, говорится в материалах ИЭП. Баланс этого показателя вышел на максимум для «подсанкционного» периода в октябре и оставался таковым весь четвертый квартал.

Баланс оценок фактического спроса продемонстрировал в декабре положительную динамику и превысил нулевую отметку, хотя в течение года этот показатель был неустойчив и колебался в диапазоне от -24 до +13 пунктов. Планы выпуска продукции к концу года превысили 20 пунктов, опережая «крайне скромный оптимизм 2022 года» и преодолев «высокий оптимизм 2021 года, когда все были полны надежд на ударный выход из «ковидного кризиса».

Также ИЭП отмечает продолжение накопления запасов готовой продукции (баланс ответов увеличился и составил в декабре 6 пунктов). Такого высокого значения не регистрировалось с июля 2020 года. Формально рост баланса оценок запасов снизил декабрьское значение индекса промышленного оптимизма (он уменьшился на 4 пункта), констатирует институт. «Однако переход предприятий к политике поддержания управляемого избытка после длительного периода их недостатка свидетельствует о формировании в российской промышленности уверенности в продолжении промышленного роста и способности предприятий его обеспечить и должно все-таки оцениваться положительно», — говорится в материалах ИЭП.

Текущие оценки бизнес-климата впервые за пять лет оказались в положительной плоскости, на уровне 1 пункта. А текущие оценки роста цен на продукцию предприятий, как и ожидания их роста, менее оптимистичны по итогам года, чем были в 2022 году: 15,2 пункта против 16 пунктов и 19,4 против 21,7 пункта соответственно.

Что ждать промышленности в 2024 году

Восстановление в реальном секторе в целом началось с осени прошлого года и притормозило недавно, тогда как именно промышленное производство начало отчетливо восстанавливаться в первой половине 2023 года, говорит начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли центра развития ВШЭ Владимир Бессонов. По данным Росстата, индекс промышленного производства в январе—октябре вырос на 3,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Восстановление в первую очередь шло в обрабатывающем производстве, отмечает Бессонов. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил о росте обрабатывающих производств на 7,5%. По словам эксперта, это связано с уходом зарубежных производителей, а также с тем, что санкции направлены главным образом против добывающего сектора. «Случилась уникальная ситуация, когда зрелому, уже зубастому бизнесу освободили ниши. В итоге сейчас восстановительный подъем и освоение освободившихся товарных ниш наложились друг на друга», — рассуждает Бессонов.

По данным Центра развития ВШЭ, производство восстановилось до докризисных уровней, но продолжает расти в таких отраслях, как выпуск пищевых продуктов, текстиля, бумаги, полиграфии, мебели, химических продуктов, ювелирных изделий.

В 2024 году Бессонов ожидает сохранения оптимизма в промышленности, поскольку восстановление произошло еще не во всех отраслях. «Не восстановились добыча, производство легковых автомобилей. Я трактую это так, что у нас до сих пор есть нереализованный потенциал восстановительного подъема. Если мы все это производили, значит, у нас есть мощности, люди, компетенции», — подчеркивает экономист.

Бюджетный импульс (как в виде социальных выплат, так и оборонного заказа) продолжит подпитывать спрос и стимулировать производство. Однако эти же факторы будут оказывать инфляционное давление, а рост ключевой ставки будет сжимать кредитование, указывает эксперт. ЦБ 15 декабря в очередной раз поднял ключевую ставку — до 16% годовых. Путин в ходе прямой линии заявил, что инфляция по итогам года может оказаться чуть выше прогноза (7,5%) и приблизиться к 8%.

«Оценивая перспективы 2024 года, предприятия сохраняют высокий оптимизм, и в части спроса на свою продукцию, и в части объемов производства. По всей видимости, одной из основных причин оптимизма выступает ожидаемый спрос со стороны госсектора, который распространится и на другие сектора экономики через цепочки межотраслевых взаимосвязей и денежные выплаты работникам», — указывали аналитики ЦБ в декабрьском бюллетене «О чем говорят тренды».

Когда экономика довольно быстро растет (особенно это касается отдельных сегментов), оптимизм увеличивается, говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. В частности, позитивные настроения этого года он объясняет ростом спроса, как потребительского, так и инвестиционного. Рост ВВП по итогам года составит 3,5%, прогнозируют власти. Прогноз Минэкономразвития предполагает некоторое замедление темпов роста экономики в 2024–2026 годах.

«Возможно, когда темпы роста начнут снижаться, этот оптимизм тоже начнет сокращаться. Тут работает не столько экономика, сколько психология. Для снижения оптимизма достаточно некоторых колебаний экономической конъюнктуры, даже не очень существенной», — отмечает Широв.

В пресс-службе Минэкономразвития РБК ответили, что ведомство ведет системную работу по улучшению делового климата в стране. В частности, продлен действующий мораторий на проверки, под который подпадает свыше 6,2 млн предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, снижается административная нагрузка на бизнес, в том числе за счет досудебного обжалования решений контрольных органов. Также Минэкономразвития продолжает работу по снятию административных барьеров.