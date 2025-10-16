ВТБ повысил ставки по вкладам

ВТБ повысит ставку по депозитам до 15% для всех вкладчиков, а также до 16% для клиентов «Прайм» и «Привилегии» по части вкладов. Решение принято несмотря на то, что ЦБ начал снижать ключевую ставку

Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ повышает ставки по вкладам. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По долгосрочным депозитам (от шести месяцев) максимальная ставка составит 15%.

Также банк повышает ставки по вкладам на три месяца для клиентов «Прайм» и «Привилегии» — до 16% годовых.

Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку с 18 до 17% годовых. Уже три заседания подряд регулятор принимает решение о снижении показателя. На этом фоне средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первой декаде октября незначительно снизилась и составила 15,46% годовых.

Цикл снижения ставки начался с заседания 6 июня, когда регулятор впервые за три года понизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых, и продолжился на заседании 25 июля, когда ставка была снижена с 20 до 18%.

В конце сентября советник главы регулятора Кирилл Тремасов заявил, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может стать однозначным по количеству цифр. «В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12–13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной», — сказал он.