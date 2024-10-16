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Зарплаты управленцев выросли почти вдвое

Спрос на менеджеров среднего и высшего звена в России вырос с прошлого года на 14%, а зарплаты таких сотрудников — в 1,6 раза. Самая высокая средняя зарплата (178 тыс.) — у управленцев в компаниях, оказывающих услуги бизнесу

В январе-сентябре спрос на руководителей среднего и высшего звена вырос на 14%, а зарплаты таких сотрудников — в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из совместного обзора сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и транспортной компании ПЭК (есть у РБК).

В исследование включили количество вакансий и размер предлагаемых зарплат в 30 отраслях на платформе hh.ru за январь—сентябрь 2023 и 2024 годов.

Быстрее прочих рос спрос на менеджеров среднего и высшего звена в гостинично-ресторанном бизнесе (+38%), финансовом секторе (+29%), ЖКХ (+24%) и нефтегазовой отрасли (+23%), а также со стороны предприятий, оказывающих услуги населению, в сельскохозяйственном и энергетическом секторах (+21%).

Чаще всего руководителей ищут в сегменте розничной торговли (11,1 тыс. размещенных вакансий, что соответствует уровню прошлого года), ИТ-индустрии (9,1 тыс. вакансий, +17% год к году) и организации, оказывающие услуги бизнесу (8 тыс. вакансий, рост на 4% год к году). Также в числе лидеров по спросу на управленцев — строительный сектор (7,2 тыс. вакансий, +10%), производители товаров народного потребления (7 тыс., соответствует уровню прошлого года), предприятия по производству продуктов питания (6 тыс. вакансий, +6%) и бизнес в логистической отрасли (5,2 тыс., +10%).

При этом в некоторых отраслях спрос на средний и высший менеджмент падает. В частности, снизилось число вакансий от госучреждений (-11%), предприятий лесной промышленности (-10%), компаний из сегмента культуры и искусства и образовательных учреждений (в обеих отраслях — -8%) и предприятий металлургической отрасли (-4%).

Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В большинстве отраслей (24 из 30 исследованных) уровень оплаты труда менеджеров среднего и высшего звена увеличивался двузначными темпами. Наибольший рост показали зарплаты руководителей в учреждениях культуры и искусства (+40% год к году, до 100 тыс. руб.), в металлургической отрасли (+38%, до 139 тыс. руб.), в финансовом секторе (+33%, до 150 тыс.), в автомобильных компаниях (+33%, до 149 тыс.) и в учреждениях, производящих промышленное оборудование (+32%, до 140 тыс. руб.).

С прошлого года незначительно (+1%) увеличились зарплаты в медицинской отрасли (до 121 тыс. руб.), госучреждениях и сельскохозяйственной отрасли (до 101 тыс. руб.). Снизился (-1%) уровень зарплат в образовательном секторе (до 132 тыс. руб.).

Самые высокие зарплаты в этом году получали менеджеры среднего и высшего звена в компаниях, оказывающих услуги бизнесу (медианный уровень оплаты труда составил 178 тыс. руб., +20% год к году), в ИТ-отрасли (153,4 тыс. руб., +6%), финансовом секторе (150 тыс. руб., +33%), автомобильных компаниях (149 тыс. руб., +33%) и на добывающих предприятиях (146 тыс. руб., +20%). В сфере логистики среднее и высшее руководство в среднем получало 109 тыс. руб. (+10% год к году).

Самые «скромные» зарплаты у управленцев в сегменте ЖКХ (106 тыс. руб., +6%), телекоммуникационной отрасли (105 тыс. руб., +3%), сельскохозяйственной секторе и госорганизациях (101 тыс. руб., +1% год к году), а также учреждениях культуры и искусства (100 тыс. руб., +40%).

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Зарплаты менеджмент логистика HeadHunter
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