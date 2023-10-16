 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

«Ъ» узнал о планах властей привязать экспортные пошлины к мировым ценам

«Ъ»: власти обсуждают возможность привязать экспортные пошлины к мировым ценам
Правительство рассматривает возможность включить в формулу расчета временных курсовых экспортных пошлин уровень мировых цен на облагаемые ими товары, пишет «Коммерсантъ». Решение могут принять в течение двух-трех недель
Доллар/Рубль USD/RUB ₽97,448 +0,21% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽102,595 +0,41% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽13,305 -0,04% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В правительстве обсуждают возможность включения в формулу расчета экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля мировых цен на продукцию, которая ими облагается, сообщил «Коммерсанту» источник в кабмине.

По словам собеседника издания, решение по данному вопросу могут принять в течение двух-трех недель. Подробности расчета источник не уточнил. Газета отмечает, что в случае принятия такого механизма пошлина может обнуляться не только при снижении курса доллара к рублю, но и когда мировые цены на товар окажутся меньше определенного уровня.

В Минфине не ответили на запрос издания, в Минэкономики, Минпромторге и секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова комментариев не предоставили.

Участники рынка облагаемых экспортными пошлинами товаров заявили изданию, что эффективность такого изменения будет зависеть от того, какой показатель мировой цены будет учитываться и при каком ее уровне ставка будет обнуляться.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, поскольку большинство экспортеров находится под жестким валютным контролем, в основу модели следует положить фактическую стоимость экспорта, переведенную в рубли. Рассчитать ее он предлагает на основе средней стоимости реальных сделок компаний, которые попали под валютный контроль. Бурмистров отметил, что мировая цена имеет мало значения, если российские компании не могут продать товар на ряде рынков по такой цене.

Читайте на РБК Pro
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
ВНЖ не для всех: что изменилось для российских релокантов в Турции
Как крахмал защитит китайские электрокары от претензий чиновников из ЕС
«Этот, как его там»: как научиться лучше запоминать чужие имена

21 сентября правительство опубликовало постановление о введении с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин на ряд товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Пошлины устанавливаются в размере 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар, при курсе менее 80 руб. ставка будет нулевой. Мера не затронет, в частности, экспорт нефти, газа, пшеницы, машин, мебели и др. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.

В правительстве подчеркнули, что регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления и поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
экспортные пошлины курс рубля курс доллара мировые рынки
Материалы по теме
«Интер РАО» пригрозил остановить экспорт электричества в КНР из-за пошлин
Бизнес
Правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля
Экономика
Власти повысили пошлину для серых экспортеров топлива
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Бренд Soft Silver: выбираем домашний текстиль c серебром РБК Стиль, 10:53
На низкоуглеродной диете: бизнес поделился рецептами устойчивого развития Новая экономика, 10:52
Зампред «БКС Мир инвестиций» — о том, как изменился портрет инвестора Инвестиции, 10:52
Спасибо подзарядке: как в России развивается производство электромобилей Национальные проекты, 10:51
Директор проекта SVET — о развитии формата гастрономического театра РБК+, 10:51
50 лет без спама: как виртуальный ассистент экономит время абонентов Тренды, 10:50
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 10:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Рынок, не избалованный IKEA: как «Аскона» вышла в Центральную Азию Pro, 10:48
МИД назвал дату визита Лаврова в КНДР Политика, 10:47
Израиль объявил эвакуацию из 28 населенных пунктов близ границы с Ливаном Политика, 10:43
Российский защитник в 19 лет забросил первую шайбу в НХЛ Спорт, 10:42
Названы районы Москвы с максимальным сокращением предложения новостроек Недвижимость, 10:40
Почему жестикуляция — это суперспособность, пока слабо изученная наукой Pro, 10:27
Акции группы «Астра» взлетели на 95,7% с уровня IPO на Мосбирже Инвестиции, 10:25