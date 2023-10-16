«Ъ» узнал о планах властей привязать экспортные пошлины к мировым ценам

Правительство рассматривает возможность включить в формулу расчета временных курсовых экспортных пошлин уровень мировых цен на облагаемые ими товары, пишет «Коммерсантъ». Решение могут принять в течение двух-трех недель

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В правительстве обсуждают возможность включения в формулу расчета экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля мировых цен на продукцию, которая ими облагается, сообщил «Коммерсанту» источник в кабмине.

По словам собеседника издания, решение по данному вопросу могут принять в течение двух-трех недель. Подробности расчета источник не уточнил. Газета отмечает, что в случае принятия такого механизма пошлина может обнуляться не только при снижении курса доллара к рублю, но и когда мировые цены на товар окажутся меньше определенного уровня.

В Минфине не ответили на запрос издания, в Минэкономики, Минпромторге и секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова комментариев не предоставили.

Участники рынка облагаемых экспортными пошлинами товаров заявили изданию, что эффективность такого изменения будет зависеть от того, какой показатель мировой цены будет учитываться и при каком ее уровне ставка будет обнуляться.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, поскольку большинство экспортеров находится под жестким валютным контролем, в основу модели следует положить фактическую стоимость экспорта, переведенную в рубли. Рассчитать ее он предлагает на основе средней стоимости реальных сделок компаний, которые попали под валютный контроль. Бурмистров отметил, что мировая цена имеет мало значения, если российские компании не могут продать товар на ряде рынков по такой цене.

21 сентября правительство опубликовало постановление о введении с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин на ряд товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Пошлины устанавливаются в размере 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар, при курсе менее 80 руб. ставка будет нулевой. Мера не затронет, в частности, экспорт нефти, газа, пшеницы, машин, мебели и др. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.

В правительстве подчеркнули, что регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления и поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен.