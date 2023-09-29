«Интер РАО» пригрозил остановить экспорт электричества в КНР из-за пошлин

«Интер РАО» может остановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки на величину экспортной пошлины. Эта мера вводится с 1 октября, размер пошлины зависит от курса рубля

Крупнейший российский энергохолдинг «Интер РАО» готов остановить поставки в страны, не входящие в ЕАЭС, если они не согласятся увеличить цену покупки ресурсов на величину вводимой с 1 октября пошлины, заявила журналистам представитель компании Александра Панина.

По ее словам, холдинг уже уведомил о повышении цены на 7% с 1 октября Китай, Монголию и Азербайджан. «Сегодня-завтра мы ждем ответа от контрагентов. Если завтра мы не получим подтверждения, то планируем начать ограничения либо полностью отключать объемы», — сказала Панина (цитата по «Коммерсанту»).

В перспективе повышение цены может коснуться еще Грузии и Турции, но в октябре поставки туда не запланированы.

Китай после закрытия экспорта в Евросоюз стал крупнейшим покупателем «Интер РАО». В 2022 году компания поставила туда рекордный объем электроэнергии — примерно 4,7 млн МВт•ч, отмечает издание. В этом году объем поставок снижался из-за ограничений на фоне энергодефицита на Дальнем Востоке. За восемь месяцев текущего года Россия продала Китаю 2,7 млн МВт•ч за $117,9 млн, следует из китайской таможенной статистики.

При этом сейчас рентабельность продаж «Интер РАО» в Китай искусственно ограничивается российским регулятором до 5%. Остальная часть маржи идет на снижение цены внутренних потребителей Дальнего Востока. Панина предупредила, что из-за прекращения поставок из России в Китай цена для потребителей Дальнего Востока вырастет «ощутимо». «При рентабельности в 5% мы никак не можем позволить себе оплачивать семипроцентную пошлину», — добавила она.

Неделей ранее Панина рассказала, что за восемь месяцев текущего года экспорт электроэнергии в Китай снизился на 21%.

Группа «Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии.

21 сентября правительство опубликовало постановление о введении с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин на ряд товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Пошлины устанавливаются в размере 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар, при курсе менее 80 руб. ставка будет нулевой. Мера не затронет, в частности, экспорт нефти, газа, пшеницы, машин, мебели и др. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.

В правительстве подчеркнули, что регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления и поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен.