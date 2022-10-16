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Шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до уровня февраля

«РИА Новости»: шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля
В июне импорт и экспорт нарастили Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония, следует из подсчетов агентства. РБК писал, что в июне экспорт из ЕС в Россию вырос на 18% по сравнению с маем

Шесть стран Евросоюза (Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония) в июне нарастили и импорт из России, и экспорт туда до зимних показателей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный анализ данных национальных статистических служб.

По данным агентства, экспорт семи стран ЕС в Россию в начале лета превысил февральские значения: Латвии — на 67%, Словении — на 37%, Хорватии — на 28%, Болгарии — на 25%, Эстонии — на 19%, Кипра — на 12% и Люксембурга — на 7%. В 18 странах Евросоюза наибольшее снижение поставок в Россию в стоимостном выражении год к году пришлось на апрель.

Импорт из России превысил уровни конца зимы в десяти государствах: Словении (в 4,4 раза), Хорватии (в 2,7 раза), Чехии (в два раза), на Мальте (на 88%), в Испании (на 46%), Бельгии (39%), Люксембурге (22%), на Кипре (13%), в Эстонии (11%) и Болгарии (10%).

За первую половину 2022 года экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31%, до €28,4 млрд, а импорт вырос на 83% — до €121,7 млрд, пишет «РИА Новости».

По данным Евростата, экспорт из Евросоюза в Россию в январе—августе 2021 года составил €57,8 млрд, а за тот же период 2022 года — €38 млрд (снижение — 32,3%). Импорт вырос с €95,1 млрд до €153 млрд — на 60,9%.

РБК в августе проанализировал внешнеторговые данные европейской статистической службы и подсчитал, что экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию в июне частично восстановился и увеличился на 18% по сравнению с маем (с €3,78 млрд до €4,45 млрд). Крупнейшими экспортерами в Россию стали Германия и Италия, выросли также поставки из Польши и прибалтийских стран.

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Экспорт и импорт разных категорий товаров оказались под санкциями Брюсселя после начала российской военной операции на Украине. В октябре РБК ознакомился с материалами Еврокомиссии, согласно которым после введения восьмого пакета санкций стоимость всех торговых ограничений со стороны ЕС составит примерно €123 млрд.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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