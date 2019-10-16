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Конкуренты предложили лишить «Березку» монополии на малые госзакупки
Три оператора электронных закупок попросили профильные министерства лишить площадку «Ростеха» монополии на госзакупки малого объема. Статья закона о закупках у единственного поставщика, по их мнению, тоже нуждается в пересмотре
Фото: РБК

Операторы электронных площадок «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «ТЭК-Торг» направили совместное обращение в профильные министерства и ведомства против эксклюзивного права торговой площадки «Березка» на проведение малых закупок. Копия письма есть в распоряжении РБК, авторы подтвердили его подлинность («РТС-тендер» и «ТЭК-Торг» подтвердили, «Сбербанк-АСТ» отказался от комментариев). Письмо адресовано руководству Минфина, ФАС, Казначейства, Счетной палаты и комитета Госдумы по экономической политике.

Все малые на одной площадке

Госзакупки осуществляются исключительно в электронном виде. Госзаказчики вправе выбирать любую из восьми отобранных правительством онлайн-площадок.

Правительство вынесло малые закупки в отдельную категорию со специфическими правилами. С 1 марта 2019 года их можно проводить не на любой из восьми площадок, а исключительно через Единый агрегатор торговли «Березка».

Общий объем рынка малых закупок составил примерно 800 млрд руб. за 2018 год, приводят оценку крупнейшие операторы торгов.

«Березка» появилась по распоряжению правительства и работает с 1 июля 2018 года. Оператор системы — «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех». С 1 ноября 2018 года все закупки канцелярии для федеральных органов исполнительной власти проводятся через «Березку», а с 1 марта 2019 года — любые работы и услуги малого объема.

Авторы обращения считают, что госзаказчики должны сами выбирать площадки для малых закупок, ориентируясь на удобные и безопасные решения. «Нормативное закрепление обязательного использования «Березки» и тем самым монополизация рынка малых закупок приведут к деградации этого рынка и снижению эффективности закупок малого объема», — считают авторы обращения.

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По их мнению, у «Березки» нет «радикальных отличий» от других ресурсов. Закупки на электронных площадках проходят двумя основными способами. Госзаказчик может выбрать товары или услуги среди предложений в электронном магазине. Однако наиболее востребован второй метод, когда заказчики публикуют извещение о малой закупке и собирают заявки — таким образом проходит до 85% закупок малого объема в онлайн-магазинах, отмечают авторы письма.

На площадке «Березки» сейчас реализован только один способ — котировочная сессия, а способ запроса предложений — пока нет, рассказал РБК гендиректор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.

Пока закупки через «Березку» обязательны только для федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений. Остальные заказчики еще могут проводить закупки на других онлайн-площадках.

  • За июль через «Березку» прошли закупки на 190 млн руб.;
  • Всего через операторов электронных площадок в месяц проходит 200 тыс. закупок малого объема на общую сумму 8 млрд руб.

Предложения по корректировке закона

Сейчас порядок проведения закупок малого объема детально не прописан в законодательстве. «По сути, это не закупки малого объема, а возможность закупки способом выбора единственного поставщика», — утверждает Сытин. Изменения в закон о госзакупках должны быть приняты в текущую, осеннюю, сессию Госдумы, сообщал ранее ТАСС.

Операторы электронных площадок предложили корректировку статьи 93 — о закупках у единственного поставщика:

  • Разрешить гозаказчикам проводить закупки малого объема на любых из восьми отобранных правительством электронных площадках;
  • Разрешить закупки малого объема в форме короткой сессии по сбору ценовых предложений;
  • Автоматизировать реестр закупок малого объема. Для этого нужно обязать электронные магазины передавать информацию в Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). Сейчас «Березка» ведет реестр закупок, который транслируется в ЕИС.

РБК направил запросы во все ведомства, которым адресовано обращение электронных площадок, а также оператору «Березки» «РТ-Проектные технологии» и в пресс-службу «Ростеха».

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Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев сообщил РБК, что «монополизации рынка, конечно, быть не должно», поэтому позиция аккредитованных площадок понятна. «Но необходимо данную позицию взаимоувязать с ранее принятым решением правительства по экспериментальной работе электронного магазина «Березка» и найти решение, которое будет поддержано всеми участниками», — отметил он.

Уже готова концепция работы таких электронных магазинов, включая онлайн-контроль за их работой, рассказал Евраев. По его словам, нужно создать единую базу предложений товаров и спроса на них со стороны заказчиков, «чтобы и во Владивостоке, и в Калининграде заказчики работали с единой базой предложений по товарам». «Кроме того, предприниматели не должны проходить повторную регистрацию для работы в таких магазинах», — добавил замглавы ФАС.

Всего в 2019 году в единой информационной системе размещено 1,8 млн закупок общей суммой свыше 6 трлн руб. «Сбербанк-АСТ» лидирует на рынке госзаказа с долей 38,6% по количеству закупок, сообщили РБК в компании. Однако по доле в общей сумме закупок (22%) «Сбербанк-АСТ» уступает «РТС-тендер» с долей 34,8% по 44-ФЗ и 32% по 223-ФЗ, уточнили РБК в «РТС-тендер». «ТЭК-Торг» сообщил, что провел свыше 90 тыс. закупок (включая не только государственные, но и коммерческие) за девять месяцев 2019 года общим объемом более 927 млрд руб. (по начальной минимальной цене контракта).

Автор: Ольга Агеева
Теги: госзакупки, бюджетные расходы, конкуренция, «Ростех»
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