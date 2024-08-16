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Экономика ,  
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Дерипаска поспорил с данными о причинах падения сборов налогов от бизнеса

Аналитики назвали среди причин снижения поступлений налога на прибыль за полугодие санкции, введение единого налогового счета и рост цен на оборудование. Дерипаска указал на закредитованность и «громадные» ставки банков
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Миллиардер, основатель «Русала» Олег Дерипаска (состояние по версии Forbes — $2,8 млрд) не согласился с данными о причинах снижения поступлений налога на прибыль в российский бюджет, которые были приведены в статье РБК со ссылкой на аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».

Аналитики «Эксперт РА» собрали данные о динамике бюджетных показателей регионов за первое полугодие 2024 года на основании данных госпортала «Электронный бюджет».

Согласно этим данным, доходы региональных бюджетов от налога на прибыль организаций упали в первом полугодии 2024 года почти на 10% относительно аналогичного периода прошлого года, а поступления налога на имущество организаций — на 3,6%. Зато поступления от НДФЛ на фоне роста зарплат показали прирост 30% в годовом выражении.

Авторы обзора отмечали, что снижение поступлений от налога на прибыль произошло за счет эффекта высокой базы в сравниваемом периоде, а также в связи с введением в прошлом году единого налогового счета (ЕНС), международными санкциями и значительным ростом цен на высокотехнологичное оборудование. Прибыль налогоплательщиков в первом квартале 2024 года снизилась, что повлияло на перечисления налога на прибыль в первом полугодии.

«Ошибаются коллеги. Просто это связано с высокой закредитованностью бизнеса и громадными процентными ставками», — написал Дерипаска в телеграм-канале.

Доходы регионов от налога на прибыль упали, а от НДФЛ выросли
Экономика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

В ноябре прошлого года Дерипаска предрекал, что ситуация с доходами российского бюджета в 2024-м может выглядеть «как удар попы об лед», отмечая, что в мире снижались цены на биржевые товары (происходила «мягкая посадка», soft landing).

Бизнесмен в прошлом году также выступал с критикой высоких ставок ЦБ. В интервью РБК в сентябре он говорил, что ужесточение денежно-кредитной политики ведет к тому, что рентабельность бизнеса для его функционирования должна быть 30%. На тот момент ключевая ставка ЦБ была равна 12%, а, по словам Дерипаски, стоимость заемных средств на новое дело составляла 20%. «Ты же должен заплатить налоги, зарплаты, налоги на фонд заработной платы и так далее и отдать эти 20% банку. Опять это такой эксперимент. Я понимаю, что они экспериментируют, хотят почувствовать экономическую ситуацию. На мой взгляд, колоссальная ошибка», — сказал Дерипаска.

На данный момент ставка ЦБ составляет 18%, она была повышена с 16% в конце июля. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле ускорилась до 9,1% с 8,6% на конец июня. При этом участники заседания ЦБ по ключевой ставке, проходившего в конце июля, рассматривали вариант ее повышения до 19–20% годовых, раскрыл Банк России в резюме обсуждения 7 августа.

Прибыль до налогообложения российских компаний в январе—мае 2024 года выросла на 13,6% к тому же периоду прошлого года (до 13,04 трлн руб.), сообщал Росстат. Однако этот показатель рассчитан по данным бухгалтерской отчетности организаций (прибыль как налоговая база в общем случае не совпадает с бухгалтерской). 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Олег Дерипаска налог на прибыль закредитованность
Олег Дерипаска фото

Олег Дерипаска

предприниматель
2 января 1968 года
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