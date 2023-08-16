ФАС рассмотрит жалобу на высокие тарифы перевозки рыбы во время путины

Росрыболовство обратилось в ФАС с просьбой проанализировать динамику цен на железнодорожные и морские перевозки рыбы в период интенсивного вылова на Дальнем Востоке. ФАС пообещала провести анализ

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит формирование тарифов на перевозки рыбы с Дальнего Востока в связи с обращением Росрыболовства о том, что они повышаются во время лососевой путины (период интенсивного вылова рыбы).

«В ФАС России поступило указанное обращение Росрыболовства. Служба проанализирует формирование стоимости услуг и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования», — заявили РБК в антимонопольном ведомстве.

О том, что Росрыболовство обратилось в ФАС с просьбой проанализировать стоимость железнодорожных и морских перевозок рыбы до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке, рассказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава ведомства Илья Шестаков. Он отметил, что есть ряд факторов, которые могут влиять на рост стоимости, в частности тарифы в портах и сезонное завышение цен операторов подвижного состава.

«Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. <...> Нам кажется, что есть возможность, чтобы выровнять стоимость доставки в пиковые периоды», — сказал глава Росрыболовства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ведомство предлагает ввести субсидирование железнодорожных перевозок горбуши, чтобы сделать ее более доступной для потребителей. «Уже действует программа субсидирования железнодорожных перевозок социально значимых видов рыбной продукции, но пока только из минтая. И мы уже видим результат — за год вырос объем перевозки минтая в центральную часть России в два раза. Мы предлагаем расширить эту меру и на горбушу», — подчеркнул Шестаков.

В РЖД заявили, что доля тарифа за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта в стоимости 1 кг рыбной продукции составляет в среднем не более 5%, а сам тариф в течение 2023 года не менялся. «Стоимость предоставления подвижного состава под перевозку рыбы определяется частными компаниями — собственниками на рыночных принципах, и ее динамика носит сезонный характер. В частности, рост стоимости предоставления рефрижераторных контейнеров при перевозке рыбной продукции с Дальнего Востока связан с неравномерностью предъявления грузов в течение года», — заявили в компании.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) 1 августа сообщили, что на фоне хорошего старта сезона вылова лососей цены на горбушу — самый массовый вид добываемой в России красной рыбы — у рыбаков пошли вниз.

По данным ассоциации, во второй половине июля отпускная цена горбуши у рыбодобытчиков на Дальнем Востоке составляла в среднем 276 руб. за килограмм — почти на 13% ниже, чем в сопоставимом по вылову 2021 году (295 руб.). Уловы горбуши в силу особенностей ее цикла жизни принято сравнивать не год к году, а в зависимости от четности: четный год — с четным, нечетный — с нечетными.

Год назад стоимость горбуши у рыбаков в начале путины была ниже, чем на старте сезона добычи 2023 года, — в среднем 172,5 руб. за килограмм в июле 2022-го, но прошлогодний вылов оказался небольшим, что в последующие месяцы привело к росту цен на рыбу.