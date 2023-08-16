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Путину предложили вернуть в страну рыбные четверги, как в СССР

Губернатор Камчатки предложил Путину вернуть рыбные четверги, как в Советском Союзе
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Глава Камчатки Владимир Солодов предложил президенту Владимиру Путину вернуть рыбные четверги из-за снижения уровня потребления рыбной продукции. Предложение прозвучало на встрече президента с правительством, ее трансляцию вел РБК.

Путин задал вопрос о ситуации с потреблением рыбных продуктов в России. Глава Камчатки ответил, что в последние годы россияне стали меньше есть рыбы и морепродуктов, особенно молодежь.

«По данным ВЦИОМа, лишь половина молодых людей едят рыбу хотя бы один раз в месяц», — сказал Солодов. Он уточнил, что этот показатель сократился в два раза за последние пять лет.

«В связи с этим хочу выступить с инициативой разработать и реализовать комплексную государственную программу по стимулированию потребления рыбной продукции», — заявил глава Камчатки.

Солодов предложил ограничить закупки импортной рыбы за счет бюджета, ввести меры стимулирования производства готовой продукции и запустить социальную рекламу. «Ряд таких механизмов, например рыбные четверги, мы все хорошо помним по советскому времени», — сказал он.

Рыбный день ввели постановлением ЦК КПСС в 1976 году для лучшего развития рыбной промышленности. Таким днем объявили четверг. Многие предприятия общественного питания, такие как столовые и кафе, в этот день не включали в меню никаких мясных блюд, а предлагали исключительно еду из рыбы.

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Путин ответил, что решение властей того времени было продиктовано не желанием сбалансировать питание граждан и выполнить требования Минздрава, а «нехваткой мясных продуктов в торговых сетях и производстве».

Президент добавил, что подумать над методами стимулирования потребления рыбной продукции «можно и нужно». Заняться работой в этом направлении он попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

В марте Минсельхоз предложил отказаться от цели достичь потребления рыбы в стране 25 кг на человека в год. Решение связали с санкциями, которые создали препятствия для экспорта российской рыбы и импорта в Россию лосося.

В госпрограмме по развитию рыбохозяйственного комплекса оставили только второй пункт, который касается уровня самообеспеченности рыбой и рыбопродуктами не менее 85% в год.

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