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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
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Экономика ,  
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Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Четвертый месяц подряд Россия непрерывно избавляется от американских облигаций. Объем вложений едва превышает $10 млрд
Фото: Imago stock&people / Global Look Press

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем вложений России в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.

При этом вырос объем вложений по долгосрочным облигациям до $5,296 млрд (в мае было $5,250 млрд), доля в краткосрочных бумагах снизилась до $5,552 млрд по сравнению с $6,774 млрд.

Россия начала активно избавляться от американский облигаций с весны 2018 года. Если в начале прошлого года вложения России в долговые бумаги США составляли более $90 млрд, то летом 2018 года объем вложений уже составлял около $15 млрд.

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Россия избавилась от половины своего портфеля госбумаг США

С тех пор Россия в основном продолжала снижать объем своих вложений в американский госдолг, лишь изредка не меняя портфель, либо незначительно увеличивая его, как, например, в феврале этого года.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла сокращение объемов вложений в облигации Казначейства США диверсификацией и вопросом надежности хранения резервов.

Максимальный объем вложения России в госдолг США наблюдался в октябре 2010 года — $176,3 млрд. В декабре 2014-го они упали ниже $100 млрд.

В 30-ку крупнейших держателей американских облигаций Россия с тех пор не входит. Тройка лидеров на июнь 2019 года выглядит следующим образом:

  • Япония
  • Китай
  • Великобритания

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Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума c мая 2007 года

Автор: Мария Бондаренко
Теги: госдолг США, облигации казначейства США
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