Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Четвертый месяц подряд Россия непрерывно избавляется от американских облигаций. Объем вложений едва превышает $10 млрд

Фото: Imago stock&people / Global Look Press

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем вложений России в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.

При этом вырос объем вложений по долгосрочным облигациям до $5,296 млрд (в мае было $5,250 млрд), доля в краткосрочных бумагах снизилась до $5,552 млрд по сравнению с $6,774 млрд.

Россия начала активно избавляться от американский облигаций с весны 2018 года. Если в начале прошлого года вложения России в долговые бумаги США составляли более $90 млрд, то летом 2018 года объем вложений уже составлял около $15 млрд.

С тех пор Россия в основном продолжала снижать объем своих вложений в американский госдолг, лишь изредка не меняя портфель, либо незначительно увеличивая его, как, например, в феврале этого года.