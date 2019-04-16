Россия увеличила вложения в ценные бумаги Минфина США до $14,5 млрд

В феврале Россия нарастила вложения в госбумаги США до $14,5 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. Из них в долгосрочные облигации вложены $6,9 млрд, в краткосрочные — $7,5 млрд. В январе объем вложений России в американские госбумаги составлял $13,1 млрд.

Центробанк России в 2018 году нарастил свои запасы золота на рекордные 274,3 т, став крупнейшим покупателем этого металла. Эти закупки проводились в рамках кампании по «дедолларизации» экономики, объявленной правительством в прошлом году. В апреле—мае 2018 года Россия избавилась от половины своего портфеля ценных бумаг Минфина США в $47,5 млрд.

В конце июня 2018 года стало известно, что доля доллара в золотовалютных резервах России сократилась до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% в марте. В начале этого года Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро.