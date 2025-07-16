Власти усилили контроль за средствами ФНБ при реализации ВСМ

Отслеживать движение средств будут на каждом этапе их доведения: отчетность об использовании средств будут формировать как сам концессионер, так и банки, участвующие в проекте, следует из постановления правительства

Правительство утвердило особый порядок мониторинга и контроля за расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Стандартная схема контроля самоокупаемых инфраструктурных проектов к ВСМ не применима, поскольку она не учитывает «этапность предоставления средств ФНБ для строительства ВСМ», отмечается в нем.

Согласно документу, отслеживать движение средств будут на каждом этапе их доведения: отчетность об использовании средств будут формировать как сам концессионер, так и банки, участвующие в проекте.

«Ранее было определено, что на первом этапе средства ФНБ доводятся до банков-кредиторов проекта на субординированные депозиты, что позволяет увеличить капитал банков. На втором этапе средства ФНБ выдаются концессионеру в рамках отдельного транша по договору синдицированного кредита», — поясняется в постановлении.

В марте первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что банк рассчитывает получить 93 млрд руб. из ФНБ в виде субординированного депозита на строительство ВСМ — 31% от всего объема средств фонда, которые будут направлены на проект. ВТБ будет платить около 1% годовых.

«Это условие Минфина, то есть банк ничего себе не оставляет, никакой маржи. Амортизация суборда будет очень долгая — какие-то 2040-е годы. Мы очень хотели бы получить его до конца марта. Но если это будет начало апреля, тоже не страшно», — пояснял Пьянов.

Помимо ВТБ в финансировании строительства участвуют Сбербанк, Газпромбанк и Совкомбанк. Замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что «практически все» банки заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из ФНБ.

Отдельно от средств ФНБ синдикат из четырех банков намерен предоставить синдицированный кредит на 792,5 млрд руб. на создание инфраструктуры ВСМ, из которых 400 млрд руб. ВТБ, сообщал РБК.

Концессионер проекта, «ВСМ Две Столицы», говорил, что обязательства по договору синдицированного кредита будут погашаться в 2029–2045 годах, процентная ставка будет на уровне ключевой ставки плюс 3 п.п.

ВСМ планируют запустить в 2028 году. Магистраль протяженностью 679 км пройдет по территории шести регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. В Минтрансе сообщали, что строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали начнется в середине 2025 года.