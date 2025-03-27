Минтранс назвал срок начала строительства ВСМ Москва — Петербург

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Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сообщением Москва — Санкт-Петербург начнется в середине 2025 года, заявил глава Минтранса Роман Старовойт на пленарном заседании в Совете Федерации.

По его словам, в 2024 году в рамках проекта были подписаны все необходимые для строительства соглашения.

«С середины 2025 года мы приступаем к строительным работам», — сказал Старовойт.

Точный срок начала работы министр не уточнил.

Открытие ВСМ снизит время поездки между Москвой и Петербургом с четырех до двух часов и пятнадцати минут, отметил глава ведомства. По его словам, пассажиропоток по магистрали составит 23 млн человек.

ВСМ планируют запустить в 2028 году. Магистраль протяженностью 679 км пройдет по территории шести регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

По информации Минтранса, билет на поезд, идущий по ВСМ, будет стоить порядка 8900 руб. В сентябре 2024 года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что в будущем высокоскоростное железнодорожное сообщение запустят на Дальнем Востоке.