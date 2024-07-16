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Война санкций ,  
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Кремль ответил на угрозу саудитов G7 из-за конфискации активов России

Сюжет
Война санкций
Конфискация российских активов заставит многие другие страны «задуматься о судьбе их авуаров за рубежом». Bloomberg писал, что Саудовская Аравия пригрозила G7 продажей европейских бондов
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Попытки изъять российские активы нанесут ущерб международной финансовой системе и «заставят задуматься многие большие и богатые страны о судьбе их авуаров за рубежом», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он комментировал данные о том, что Саудовская Аравия может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов России.

«Мы говорили давным-давно, что незаконные попытки ограбить РФ и тем или иным образом, прямо или косвенно экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу для международной финансовой системы и заставят задуматься многие большие и богатые страны о судьбе их авуаров за рубежом», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

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Bloomberg в начале июня сообщил, что власти Саудовской Аравии выразили некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования российских активов для помощи Украине. Один из источников издания назвал это завуалированной угрозой. МИД страны в комментарии агентству сообщил, что подобных угроз не было.

Как отмечает Bloomberg, запасы евро и французских облигаций королевства могут составлять десятки миллиардов евро, однако эти суммы не настолько велики, чтобы иметь «большое значение» в случае их продажи.

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Дмитрий Песков санкции облигации G7 Саудовская Аравия
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