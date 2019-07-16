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НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,56%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Экономика ,  
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Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне
Ведомство сообщило о заметном ускорении темпов роста промпроизводства в июне после торможения в мае. Экономисты ожидают продолжения «американских горок» в динамике российской промышленности
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промпроизводство в июне увеличилось на 1,1% после снижения на 0,8% в мае в годовом выражении.

  • По итогам первого полугодия 2019 года российская промышленность выросла на 2,6% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Во втором квартале годовой рост ускорился до 3% после 2,1% в первом квартале.
  • Самые высокие темпы роста показала добыча полезных ископаемых: прирост составил 4%. Локомотивы добывающей промышленности, согласно данным Росстата, показали в первом полугодии значительно более медленные темпы роста: добыча нефти за январь—июнь увеличилась в годовом исчислении только на 2,5%, добыча природного газа — на 2,9%, добыча угля — на 3,4%.

  • В секторе обрабатывающей промышленности в июне рост ускорился до 3,4% после падения на 1% в мае. За первые шесть месяцев года обрабатывающие производства показали прирост в 1,9%. Минэкономразвития связало ускорение промышленности именно «с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях». Годовые темпы падения производства легковых автомобилей в июне сократились до 0,3% после 6,1% в мае, а рост выпуска автобусов массой до 5 т ускорился до 69,9% в годовом выражении (5,7% в мае), обратили внимание в министерстве.

Что удивило экономистов в данных Росстата

Информация о промпроизводстве не перестает удивлять, признался главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Российская промышленность находится в состоянии, близкой к упадку, утверждает он. Обрабатывающая промышленность демонстрирует падение деловой активности: индекс PMI в июне снизился до 48,6 — это минимальное значение с июля 2018 года. За первое полугодие 2019 года объем грузоперевозок по железной дороге сократился на 1,5% в годовом выражении, также отметил Покатович.

«Особое недоумение вызывают данные Росстата по добыче», — продолжил экономист. Непонятно, с чем связан годовой прирост в добывающих отраслях (+4%), поскольку Россия продолжает снижать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, а на европейских и азиатских рынках снизился спрос на российский газ, пояснил он. Сокращение добычи нефти, а также инцидент с нефтепроводом «Дружба» могут отправить динамику нефтедобычи в отрицательную зону: снижение добычи может составить 2,5–3% в годовом выражении, считает Покатович.

По данным Росстата, показатель промпроизводства в первом полугодии колебался в диапазоне от 0,9 до 4,6%. «Американские горки» в динамике российской промышленности продолжатся, уверены аналитики.

Положительная динамика промпроизводства в июне — это не выход на траекторию роста, а сигнал, что рост является сезонным и происходит за счет крупных предприятий и небольшого количества проектов, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Высокая волатильность не изменится, как минимум, до осени: сезонный фактор продолжит влиять на ежемесячную динамику промышленности до октября, отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Данные о промышленности, которые публикует Росстат, нельзя считать окончательными. Показатели динамики промпроизводства в апреле были отозваны ведомством из-за ошибки, это первый подобный случай в современной истории. Годовой прирост промышленного производства в апреле пересмотрен в сторону понижения — с 4,9 до 4,6%.

Корректировка данных связана с тем, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило территориальному органу госстатистики ошибочные данные о добыче газа. Это привело к неверному расчету объема добычи и динамики промпроизводства в целом.
Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, Промышленность
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