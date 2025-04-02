В Минэкономразвития объяснили падение темпов роста ВВП

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Динамика ВВП в феврале обусловлена календарным фактором: февраль 2025 года был на день короче, чем февраль 2024 года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Один дополнительный рабочий день способен отразиться в статистике колебанием в несколько процентных пунктов. С исключением этого фактора темпы роста экономики в феврале были бы сопоставимы с январскими», — рассказали в ведомстве.

По оценке Минэкономразвития, в феврале 2025 года рост ВВП составил +0,8% год к году после +3,0% в январе.

Номинальный объем российского ВВП за 2024 год составил 200,04 трлн руб., сообщил в феврале Росстат. Это на 13% больше, чем в 2023 году (176,4 трлн), и почти вдвое больше, чем в 2020 году (107,7 трлн).

Реальный рост ВВП (то есть динамика с поправкой на инфляцию) составил в прошлом году 4,1%. Ровно столько же составил рост ВВП в 2023 году.