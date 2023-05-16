На госорганы в новых регионах запланировали потратить ₽1,9 трлн за 3 года

В 2024–2026 годах на обеспечение работы федеральных госорганов в новых регионах планируется направить около ₽1,9 трлн, следует из бюджетных проектировок Минфина. Их формирование должно завершиться к 1 июня текущего года

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Бюджетное финансирование работы федеральных органов власти в четырех новых российских регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях — составит 1,88 трлн руб. в предстоящие три года. Это следует из проектировок Минфина, с которыми ознакомился РБК. С годами траты будут постепенно расти: если в 2024 году совокупные расходы на работу федеральных госорганов в четырех субъектах запланированы на уровне около 590 млрд руб., то в 2025 году они должны увеличиться до 625,9 млрд руб., а в 2026-м — до 666,7 млрд руб.

Предполагается, что в течение трех лет (2024–2026 годы) средства будут распределены следующим образом:

939,7 млрд руб. — на обеспечение деятельности «иных федеральных государственных органов» на территориях новых субъектов;

— на обеспечение деятельности «иных федеральных государственных органов» на территориях новых субъектов; 569,9 млрд руб. — на работу федеральных органов исполнительной власти;

— на работу федеральных органов исполнительной власти; 367,8 млрд руб. — на создание территориальных органов «отдельных» федеральных органов исполнительной власти;

— на создание территориальных органов «отдельных» федеральных органов исполнительной власти; 4 млрд руб. — на создание федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора (центров гигиены и эпидемиологии).

В четырех регионах среди федеральных органов власти по планируемым ассигнованиям в 2024 году лидируют Федеральная налоговая служба — около 88 млрд руб., Казначейство — 20,7 млрд и Росреестр — 15,6 млрд. На создание территориальных органов больше всего должны получить МВД (38 млрд), Нацгвардия (34 млрд), МЧС (16 млрд) и ФСИН (8,8 млрд). Какие «иные» федеральные госорганы получат отдельные (и крупнейшие) ассигнования для работы в новых регионах, в документе Минфина не указано.

Общие ассигнования на деятельность федеральных органов власти в новых субъектах при подготовке действующего бюджета, рассчитанного до 2025 года, не раскрывались. Однако в проектировках теперь указано, что объем ассигнований, закладываемый на 2024–2026 годы для обеспечения деятельности «иных» органов власти в новых регионах, вырастет на 70,5 млрд руб. по сравнению с действующим законом о бюджете и текущим бюджетным прогнозом.

«Бюджетные ассигнования резервируются на реализацию планируемых решений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. При этом объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности иных федеральных государственных органов, создаваемых на территориях новых субъектов Российской Федерации, запланирован в размере 70,5 млрд руб. на три года и будет распределен между федеральными государственными органами после принятия соответствующих решений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации», — ответили РБК в пресс-службе Минфина.

Масштабность трат на новых территориях объясняется тем, что решаемые там задачи связаны не только с гражданскими темами, такими как социальная поддержка, создание инфраструктуры, но и с военными, полагает старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин.

«В новых регионах приходится решать множество вопросов, гораздо большее количество, чем на «старых» территориях России. Вполне объяснимо, что это требует много расходов и они не открыты», — отмечает Дерюгин. Впрочем, именно из-за непрозрачности ситуации в четырех регионах непонятен и объем их потребностей. Делать выводы о том, в какой степени они будут закрыты выделенными суммами, крайне сложно, указывает эксперт.

Создание территориальных ведомств в новых регионах происходит в соответствии с законами об их принятии в состав России. Согласно документам, этот процесс должен завершиться до 1 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что на новых территориях уже открылись отделения ФНС, управления Роспотребнадзора, а также отделения Социального фонда России, с помощью которых началась выплата пенсий и пособий. Территориальные отделения в новых субъектах также создал Банк России.