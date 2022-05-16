Минфин сообщил о сокращении ФНБ на ₽2 трлн за месяц

По данным Минфина на 1 мая, объем Фонда национального благосостояния составлял более 11 трлн руб., 1 апреля его объем оценивался более чем в 13 трлн руб.

Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за месяц сократился на 2,047 трлн руб. и составил по данным на 1 мая 2022 года около 11,005 трлн руб. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Ранее министерство сообщало, что по данным на 1 апреля объем ФНБ составлял 13,052 трлн руб., или 9,8% ВВП.

«По состоянию на 1 мая объем ФНБ составил 11 005 374,1 млн руб., или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год <...>, что эквивалентно $154,953 млрд», — говорится в сообщении.

При этом министерство отмечает, что «в целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию», в апреле 2022 года средства ФНБ в размере 2,479 млрд руб. были перечислены в бюджет государства.

Согласно приводимой Минфином информации, на счетах в Банке России из средств ФНБ размещено €38,561 млрд, £4,178 млрд, 600 млрд японских иен, 226 млрд китайских юаней, 405,708 т золота и 92 млрд руб. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 529,769 млрд руб., в долговые обязательства иностранных государств вложены $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 298,860 млрд руб. и $2,292 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млн руб.

На субординированных депозитах в банках ВТБ и ГПБ (АО) размещены 138,433 млрд руб., в обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» вложено 1,431 трлн руб., в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» — 25,766 млрд руб., в обыкновенные акции АО «Дом.РФ» — 50,000 млрд руб.

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Минфин уточняет, что по состоянию на 1 мая 2022 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,875 трлн руб., или $110,889 млрд, или 5,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

Также Минфин сообщил о перечислении в бюджет средств в виде доходов ФНБ в размере около 2,816 млрд руб. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 11,262 млрд руб., что эквивалентно $137,2 млн.

В начале марта в России начал действовать закон о возможности размещения средств ФНБ в ценных бумагах — акциях российских компаний, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, и облигациях федерального займа. На покупку ценных бумаг российских эмитентов в Министерстве финансов планировали направить в этом году до 1 трлн руб., такое поручение дал премьер Михаил Мишустин.

В середине апреля два источника, близких к профильным ведомствам, рассказали РБК, что для стабилизации финансового состояния российских авиакомпаний власти планируют дополнительный выпуск акций группы «Аэрофлот» и погашение долгов других перевозчиков за счет средств ФНБ. По словам одного из собеседников, Минфин, Минтранс и Росимущество должны подготовить проекты соответствующих распоряжений правительства к 1 июня.

Из-за западных санкций примерно половина из золотовалютных резервов ЦБ (доллары, евро, иены), общая сумма которых в феврале составляла порядка $640 млрд, оказалась замороженной. Заморозке подверглись в том числе и средства Фонда национального благосостояния, говорил министр финансов Антон Силуанов. Однако в конце апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что деньги ФНБ остаются доступны для инвестиций.