Оценки количества обязательных требований к бизнесу, которые предстоит отменить в ходе очередной реформы, отличаются в разы. Похоже, что чиновники не очень понимают, какую задачу они пытаются решить

Президентом России поставлена задача в конце 2021 года разом отменить все требования контрольно-надзорных органов, не прошедшие проверку на «лезвиях» регуляторной гильотины. Идея вызывает одновременно и неподдельный энтузиазм, и бурный скепсис. Бывает, что чем радикальнее проект, тем меньше шансов на его реализацию. Или наоборот: сдернуть с места давно слежавшуюся массу удается только сильным рывком. Но не исключены случаи, когда миссия невыполнима при любой, сколь угодно концентрированной и даже отчаянной политической воле. Когда задача сформулирована почти как в сказке — «пойди туда, не знаю куда, и принеси сразу все, вот только не знаю что», лучше сразу начинать с поиска виноватых.

Масштабы бедствия и объемы понятий

С самого начала разговоров о гильотине давались крайне разнородные оценки общего количества действующих нормативных правовых актов и содержащихся в них требований — от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч документов. На обсуждении проблемы в рамках апрельской конференции в Высшей школе экономики звучали оценки в диапазоне от 9 тыс. до 60–80 тыс. нормативных актов с миллионами отдельных требований.

Такой разброс мнений на четвертом месяце освоения темы вызывает недоумение. Это значит, что проблема не в способе счета, а в неопределенности самого предмета. Для исполнителей пока так и не ясно, что в данном проекте считается нормативным модулем и в каких корпусах материалов эти модули отслеживаются. Правда, у нас умеют подгонять условия задачи под ответ, но в данном случае это не получится: слишком чувствительная тема для реального бизнеса и прочих опекаемых надзорами видов деятельности.

Уже отмечалось, что гильотина по сути задачи представляет собой застенчивый повтор реформы технического регулирования и отчасти административной реформы начала 2000-х годов. Тогда все это происходило в рамках стратегии дерегулирования — публично особенно не афишировавшейся, но в коридорах власти, особенно в администрации президента, вполне принятой. Более того, в уменьшенном масштабе сейчас повторяется более общая история с модернизацией: делать или хотя бы что-то говорить в этом направлении опять необходимо, но после полосы увлечения «духовными скрепами» и «культурными кодами» приходится формулировать без прямых повторов. Во взрослых делах начинается детская игра с поездкой на бал: «да» и «нет» не говорить, «черное» и «белое» не называть. Отсюда цифровизация, искусственные интеллекты и «прорывы», но с табу на более общие идеологические, ранее использованные термины.