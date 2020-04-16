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Антикризисные меры ,  
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Регионам России разрешат кредитовать друг друга

По словам Михаила Мишустина, проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс уже внесен правительством в Госдуму, а ограничения планируется снять с будущего года
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство запланировало ряд мер по облегчению ситуации в регионах России в условиях кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Одной из таких мер станет предоставление регионам возможности финансово поддерживать друг друга, заявил на заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

«С начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого. Теперь они смогут занять средства на срок до трех лет», — сказал Мишустин, пояснив, что проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс уже внесен правительством в Госдуму.

Возможность снятия запрета на горизонтальные бюджетные кредиты обсуждалась 9 апреля на совещании Мишустина с руководством фракции партии «Единая Россия» в Госдуме. «Это актуально, особенно когда речь идет о строительстве объектов, которые могут иметь межрегиональное значение», — пояснил тогда председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Новый закон также разрешит выпускать долговые ценные бумаги властям регионов и муниципалитетов, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга.

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Принятие нового закона, по словам Мишустина, даст регионам «больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей».

В свою очередь правительство намерено выделить регионам дополнительные средства для исполнения им социальных обязательств и поддержки экономики. «Прошу Министерство финансов ускорить подготовку соответствующих актов, чтобы эти средства как можно быстрее поступили в регионы», — добавил Мишустин.

Накануне, 15 апреля, о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам, чьи доходы в условиях пандемии COVID-19 просели, заявил на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин.

«А ведь на регионы, на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка, и у субъектов Федерации должны быть для этого необходимые ресурсы. Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов», — сказал Путин.

Выделенные им средства регионы, по словам Путина, должны иметь возможность тратить «гибко», направляя их на меры поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, «решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин, правительство России, кредитование регионов и городов
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