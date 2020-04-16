Регионам России разрешат кредитовать друг друга

По словам Михаила Мишустина, проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс уже внесен правительством в Госдуму, а ограничения планируется снять с будущего года

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство запланировало ряд мер по облегчению ситуации в регионах России в условиях кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Одной из таких мер станет предоставление регионам возможности финансово поддерживать друг друга, заявил на заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

«С начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого. Теперь они смогут занять средства на срок до трех лет», — сказал Мишустин, пояснив, что проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс уже внесен правительством в Госдуму.

Возможность снятия запрета на горизонтальные бюджетные кредиты обсуждалась 9 апреля на совещании Мишустина с руководством фракции партии «Единая Россия» в Госдуме. «Это актуально, особенно когда речь идет о строительстве объектов, которые могут иметь межрегиональное значение», — пояснил тогда председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Новый закон также разрешит выпускать долговые ценные бумаги властям регионов и муниципалитетов, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга.