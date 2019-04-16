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Chevron $146 (+20,57%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Россия оспорит решение арбитража по иску «Укрнафты»
Власти России собираются оспорить решение международного арбитража по иску украинской «Укрнафты», сообщил РБК Минюст. Арбитраж присудил украинской компании $44,5 млн компенсации за потерю активов в Крыму
Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / ТАСС

Россия пока не получила по официальным дипломатическим каналам решение международного арбитража по иску украинской нефтедобывающей компании «Укрнафта», но планирует оспорить его в швейцарском национальном суде, следует из ответа пресс-службы Минюста России на запрос РБК.

«Российская Федерация планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии», — сообщили в Минюсте.

12 апреля международный арбитраж, заседавший в Швейцарии, постановил взыскать с России $44,5 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в Крыму после присоединения полуострова к России, более $3,5 млн арбитражных расходов плюс проценты на сумму компенсации, которые к началу апреля 2019 года превысили $5,5 млн.

По швейцарскому закону об арбитраже (.pdf) решение базирующегося в Швейцарии международного арбитража может быть обжаловано в швейцарском Федеральном верховном суде. Арбитражное решение может быть отменено только по ограниченным основаниям, включая нарушения при формировании арбитража, неверно принятое решение о юрисдикции, нарушение принципа равенства сторон при рассмотрении дела, несовместимость решения с «публичным порядком» Швейцарии.

«Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», — говорится в ответе Минюста.

Россия уже оспаривала в швейцарском суде промежуточное решение того же арбитража о соответствии спора его юрисдикции, но суд поддержал «Укрнафту».

Решение по «Укрнафте» стало шестым, вынесенным в пользу украинских компаний, которые пытаются добиться от России возмещения убытков за национализацию их активов в Крыму после марта 2014 года.

  • В мае 2018 года арбитраж в Гааге постановил выплатить 18 украинским предприятиям, среди которых есть связанные с Коломойским, $159 млн компенсации за «незаконную экспроприацию» их активов.
  • В ноябре 2018 года о победе в международном арбитраже заявил Ощадбанк, ему присудили $1,3 млрд.
  • В феврале 2019 года международный арбитраж в Гааге поддержал Приватбанк, а также украинскую компанию «Аэропорт Бельбек» и персонально Коломойского. Но в этих случаях арбитраж отложил решение о сумме компенсаций.
  • Наконец, в конце февраля 2019 года победу в арбитраже одержал «Нафтогаз Украины», но решение о размере компенсации суд также примет позже.
Автор: Иван Ткачёв
Теги: Верховный суд Швейцарии, Швейцария, Минюст России, «Укрнафта», Арбитраж
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