Россия оспорит решение арбитража по иску «Укрнафты»

Власти России собираются оспорить решение международного арбитража по иску украинской «Укрнафты», сообщил РБК Минюст. Арбитраж присудил украинской компании $44,5 млн компенсации за потерю активов в Крыму

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Россия пока не получила по официальным дипломатическим каналам решение международного арбитража по иску украинской нефтедобывающей компании «Укрнафта», но планирует оспорить его в швейцарском национальном суде, следует из ответа пресс-службы Минюста России на запрос РБК.

«Российская Федерация планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии», — сообщили в Минюсте.

12 апреля международный арбитраж, заседавший в Швейцарии, постановил взыскать с России $44,5 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в Крыму после присоединения полуострова к России, более $3,5 млн арбитражных расходов плюс проценты на сумму компенсации, которые к началу апреля 2019 года превысили $5,5 млн.

По швейцарскому закону об арбитраже (.pdf) решение базирующегося в Швейцарии международного арбитража может быть обжаловано в швейцарском Федеральном верховном суде. Арбитражное решение может быть отменено только по ограниченным основаниям, включая нарушения при формировании арбитража, неверно принятое решение о юрисдикции, нарушение принципа равенства сторон при рассмотрении дела, несовместимость решения с «публичным порядком» Швейцарии.

«Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», — говорится в ответе Минюста.