Путин назвал, как вырос валовый региональный продукт в среднем по России
Рост валового регионального продукта в среднем по стране сейчас составляет около 1%, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.
«ВРП действительно демонстрирует очень хорошие показатели. Если в среднем по России, как на сегодняшний день смотрится, рост — один процент, у вас — 2,6 процента, то есть больше чем в полтора раза», — отметил глава государства, передает Кремль.
Клычков доложил Путину, что по итогам 2025 года экономика региона не показала рывков, рост валового продукта — 108% в действующих ценах. «И по бюджету, несмотря на определенные объективные обстоятельства по снижению ряда налогов, мы обеспечили рост 104%», — добавил орловский губернатор.
По словам Клычкова, таких показателей удалось добиться благодаря инвестиционному фундаменту — Путин подтвердил «хороший темп» роста инвестиций.
ВВП России в прошлом году также вырос в реальном выражении на 1%. Номинальный объем ВВП составил 213,5 трлн руб. Промышленное производство в 2025 году, по оценке Росстата, увеличилось на 1,3%.
По данным федеральной службы, наибольшие темпы роста показали гостиницы и общепит (8,9%), сектор госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (4,8%) и обрабатывающая промышленность (3,9%).
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»