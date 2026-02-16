 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Путин назвал, как вырос валовый региональный продукт в среднем по России

Путин: рост валового регионального продукта в среднем по России составил 1%
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Рост валового регионального продукта в среднем по стране сейчас составляет около 1%, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

«ВРП действительно демонстрирует очень хорошие показатели. Если в среднем по России, как на сегодняшний день смотрится, рост — один процент, у вас — 2,6 процента, то есть больше чем в полтора раза», — отметил глава государства, передает Кремль.

Клычков доложил Путину, что по итогам 2025 года экономика региона не показала рывков, рост валового продукта — 108% в действующих ценах. «И по бюджету, несмотря на определенные объективные обстоятельства по снижению ряда налогов, мы обеспечили рост 104%», — добавил орловский губернатор.

По словам Клычкова, таких показателей удалось добиться благодаря инвестиционному фундаменту — Путин подтвердил «хороший темп» роста инвестиций.

ВВП России в прошлом году также вырос в реальном выражении на 1%. Номинальный объем ВВП составил 213,5 трлн руб. Промышленное производство в 2025 году, по оценке Росстата, увеличилось на 1,3%.

По данным федеральной службы, наибольшие темпы роста показали гостиницы и общепит (8,9%), сектор госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (4,8%) и обрабатывающая промышленность (3,9%).

Собянин доложил Путину о росте ВРП Москвы на 28% с 2019 года
Экономика

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Путин ВВП ВРП Андрей Клычков Орловская область регионы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Росреестр разъяснил изменения в кадастровом учете с февраля 2026 года Недвижимость, 14:30
Полиция провела обыски в парижском институте из-за дела Эпштейна Политика, 14:28
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем Политика, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Российская шорт-трекистка упала и не вышла в финал Олимпиады на 1000 м Спорт, 14:15
Путин принял приглашение Токаева приехать в Казахстан в мае Политика, 14:13
Антимонопольная служба выдала предупреждение РСХБ из-за льготной ипотеки Финансы, 14:06
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин назвал, как вырос валовый региональный продукт в среднем по России Экономика, 14:02
Берлинале-2026: Памела Андерсон, сценарист Лантимоса, мигранты и родители Стиль, 13:59
Синоптик спрогнозировал обновление снежного рекорда в Москве Город, 13:54
Отравление биатлонисток. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:52
В Москве расширили форматы профориентации для будущих врачей Город, 13:50
Как будет работать рассрочка по новому закону с 1 апреля 2026 года Инвестиции, 13:39
«РИА Новости» узнали, какая страна помогла пролету россиян в Женеву Политика, 13:37