Путин назвал, как вырос валовый региональный продукт в среднем по России

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Рост валового регионального продукта в среднем по стране сейчас составляет около 1%, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

«ВРП действительно демонстрирует очень хорошие показатели. Если в среднем по России, как на сегодняшний день смотрится, рост — один процент, у вас — 2,6 процента, то есть больше чем в полтора раза», — отметил глава государства, передает Кремль.

Клычков доложил Путину, что по итогам 2025 года экономика региона не показала рывков, рост валового продукта — 108% в действующих ценах. «И по бюджету, несмотря на определенные объективные обстоятельства по снижению ряда налогов, мы обеспечили рост 104%», — добавил орловский губернатор.

По словам Клычкова, таких показателей удалось добиться благодаря инвестиционному фундаменту — Путин подтвердил «хороший темп» роста инвестиций.

ВВП России в прошлом году также вырос в реальном выражении на 1%. Номинальный объем ВВП составил 213,5 трлн руб. Промышленное производство в 2025 году, по оценке Росстата, увеличилось на 1,3%.

По данным федеральной службы, наибольшие темпы роста показали гостиницы и общепит (8,9%), сектор госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (4,8%) и обрабатывающая промышленность (3,9%).

