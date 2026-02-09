Собянин доложил Путину о росте ВРП Москвы на 28% с 2019 года

Video

Москва нарастила валовой региональный продукт с 2019 года на 28%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«От 2019 года мы нарастили региональный продукт на 28 процентов — неплохой показатель. И планируем сохранить динамику», — цитирует мэра пресс-служба Кремля.

В ответ глава государства назвал такую динамику «просто отличной».

Мэр добавил, что в 2025 году столица сохранила положительную динамику по большинству отраслей экономики. «Не прекратили ни одну программу, реализовали и выполнили практически все задачи, которые перед нами стояли», — сказал Собянин.

В конце прошлого года, выступая с итоговым отчетом, Собянин заявил, что инвестиции в столицу достигли 9 трлн руб. По его словам, по объему экономики Москва занимает второе место в мире после Нью-Йорка.