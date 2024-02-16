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В Минпромторге призвали вернуть газеты и журналы во все супермаркеты

В Минпромторге рекомендовали вернуть газеты и журналы в розничные магазины
Минпромторг призвал вернуть в супермаркеты газеты и журналы для обеспечения «свободного доступа к традиционными отечественным СМИ». В случае невыполнения рекомендации ведомство пообещало закрепить законодательно этот вопрос
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На прилавки всех российских магазинов необходимо вернуть газеты и журналы для обеспечения свободного доступа к традиционным отечественным СМИ, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Мы знаем, что вся работа по реализации печатной продукции системно организована, поэтому все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

К числу торговых сетей, которые «ответственно подошли к делу» и работают с печатной продукцией, Евтухов отнес «Магнит» и «Ленту», но при этом призвал их к наращиванию объемов таких товаров. Он дал всем торговым сетям один месяц на налаживание контактов с издательствами и проработку вопроса реализации в супермаркетах газет и журналов, после чего пообещал инициировать закрепление за периодикой места на торговых полках магазинов на законодательном уровне. При этом Евтухов призвал не сравнивать коэффициенты продаж печатных СМИ и непродовольственных товаров из-за «очень короткого срока жизни тех же газет».

В ходе совещания по распространению печатных СМИ в розничных торговых сетях также выступил издатель и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. По его словам, в некоторых торговых сетях газеты и журналы пропали, а в ряде супермаркетов наблюдается сокращение выкладки на прилавок печатных изданий. По его словам, «сегодня печатная пресса для торговых точек — это социальный продукт, без которого люди обойтись не могут, по отдельным позициям идет рост объема продаж печатных изданий, а это говорит о том, что для людей этот ассортимент важен».

После введения санкций из-за военной операции на Украине российские типографии столкнулись с дефицитом оборудования. В октябре 2022 года топ-менеджеры этой отрасли говорили о наличии порядка 90% техники, произведенной в «недружественных» странах», и предупреждали о рисках остановки производства.

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Фото:Татьяна Флегонтова / ТАСС
Также российские издательства столкнулись с дефицитом бумаги, но августе 2023 года они сообщили о почти полном переходе на ее отечественные аналоги. По данным Минцифры, это 95% потребления. Игроки рынка при этом отмечали узкий ассортимент.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Минпромторг торговые сети периодическое издание
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