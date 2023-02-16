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В США не исключили объявление летом дефолта при бездействии конгресса

В конгрессе США не исключили объявление дефолта в июне-сентябре при бездействии конгресса
Дефолт в США может быть объявлен в июне-сентябре, но если доходы окажутся ниже прогнозируемых, это может произойти и раньше, предупредили в конгрессе. Минфин США указывал на непоправимый вред для экономики при таком сценарии

Если конгресс США не примет меры по повышению или отмене лимита госдолга, правительство в июне-сентябре этого года не сможет исполнить свои финансовые обязательства, что будет означать дефолт американской экономики. Об этом говорится в отчете бюджетного управления конгресса (Congressional Budget Office, CBO), опубликованном на сайте (.pdf).

Конгрессмены напомнили, что около месяца назад, 19 января, США достигли установленного лимита госдолга в $31,4 трлн, после чего Минфин США объявил о «периоде приостановки выпуска долговых обязательств», что позволяет принимать чрезвычайные меры для заимствования дополнительных средств, не превышая установленный лимит.

В отчете однако указывается, что прогноз не является точным, так как сроки и сумма доходов и расходов могут отличаться от оценок конгресса. В частности, если поступления от подоходного налога в апреле окажутся ниже прогнозируемых из-за спада фондового рынка в 2022 году, то возможности Минфина США могут быть исчерпаны до июля.

Дефицит бюджета США в этом году составит $1,4 трлн, прогнозируют в CBO, эта сумма примерно на $400 млрд больше показателей мая 2022 года. Кроме того, говорится в отчете, дефицит составит 5,3% ВВП и вырастет до 6,9% в 2033 году, что значительно выше 3,6% ВВП — среднего показателя за последние 50 лет. По оценкам управления, в 2033 году дефицит составит $2,7 трлн.

Потолок государственного долга — это установленный законом предел заимствований правительства США у кредиторов для оплаты своих обязательств, в том числе социальное обеспечение, медицинскую помощь и зарплаты военным.

«Невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой стабильности», — говорила глава Минфина США Джанет Йеллен, призывая конгресс повысить уровень госдолга.

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