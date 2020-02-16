Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года

Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что валюта выросла в цене вопреки прогнозам аналитиков. С конца декабря индекс доллара укрепился на 1,9% на фоне распространения китайского коронавируса. Кроме того, валюта укрепилась из-за стабильных экономических показателей США и доходности американских облигаций, стоимость которых остается высокими, несмотря на снижение процентных ставок.

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