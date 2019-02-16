Fitch спрогнозировало устойчивость России к новым санкциям

Агентство подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне BBB- с позитивным прогнозом. Fitch считает, что двойной профицит, низкий госдолг и крупные валютные резервы позволят России выдержать новые санкции

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Рейтинговое агентство Fitch сохранило инвестиционный рейтинг России на уровне BBB- с позитивным прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства. Fitch держит рейтинг России на уровне BBB- с позитивным прогнозом с сентября 2017 года и говорило, что рейтинг должен быть на одну ступень выше, если бы не санкционные риски. Сейчас рейтинг России от Fitch находится на одном уровне с Кипром, Венгрией, Румынией, Индией, Уругваем.

«Рейтинги России балансируют между очень сильным суверенным балансом, надежными внешними финансами и надежной макроэкономической политикой на фоне более слабых перспектив роста, высокой сырьевой зависимости, слабых стандартов управления и геополитической напряженности», — говорится в пресс-релизе.

По оценке Fitch, долг расширенного правительства России (включая долги регионов и госгарантии) в 2018 году опустился до 14,6% ВВП, а правительственные активы (в том числе средства ФНБ и остатки на счетах Федерального казначейства) выросли до 13,4% ВВП. Это ставит чистый долг на уровень лишь около 1% ВВП, отмечает агентство.

Риск дальнейших санкций остается высоким: администрация США, в частности, еще не ввела второй раунд санкций по Закону о ликвидации химического и биологического оружия, а в конгрессе рассматриваются инициативы о запрете для американских инвесторов вкладываться в суверенный долг России.