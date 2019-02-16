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BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Экономика ,  
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Fitch спрогнозировало устойчивость России к новым санкциям
Агентство подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне BBB- с позитивным прогнозом. Fitch считает, что двойной профицит, низкий госдолг и крупные валютные резервы позволят России выдержать новые санкции
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Рейтинговое агентство Fitch сохранило инвестиционный рейтинг России на уровне BBB- с позитивным прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства. Fitch держит рейтинг России на уровне BBB- с позитивным прогнозом с сентября 2017 года и говорило, что рейтинг должен быть на одну ступень выше, если бы не санкционные риски. Сейчас рейтинг России от Fitch находится на одном уровне с Кипром, Венгрией, Румынией, Индией, Уругваем.

«Рейтинги России балансируют между очень сильным суверенным балансом, надежными внешними финансами и надежной макроэкономической политикой на фоне более слабых перспектив роста, высокой сырьевой зависимости, слабых стандартов управления и геополитической напряженности», — говорится в пресс-релизе.

По оценке Fitch, долг расширенного правительства России (включая долги регионов и госгарантии) в 2018 году опустился до 14,6% ВВП, а правительственные активы (в том числе средства ФНБ и остатки на счетах Федерального казначейства) выросли до 13,4% ВВП. Это ставит чистый долг на уровень лишь около 1% ВВП, отмечает агентство.

Риск дальнейших санкций остается высоким: администрация США, в частности, еще не ввела второй раунд санкций по Закону о ликвидации химического и биологического оружия, а в конгрессе рассматриваются инициативы о запрете для американских инвесторов вкладываться в суверенный долг России.

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Но Fitch считает, что двойной профицит России (бюджета и текущего счета), низкий госдолг, крупные валютные резервы позволят выдержать новые санкции, включая ограничения на инвестиции в новый госдолг. При этом в Fitch не считают вероятным введение ограничений против существующего суверенного долга России, а также санкций, препятствующих российским банкам осуществлять операции в долларах.

Способность России противостоять внешним ударам поддерживается повышением гибкости обменного курса и соблюдением бюджетного правила, это также позволяет ограничивать влияние волатильности цен на нефть на экономику страны.

Средний уровень инфляции вырастет с исторического минимума в 2,9% в 2018 году до 5,3% в 2019 году из-за повышения ставки НДС, обесценивания рубля и более высоких инфляционных ожиданий, указывают в агентстве. При этом уровень инфляции может вернуться к целевому показателю ЦБ в 4% к 2020 году при отсутствии эффектов от увеличения НДС и дальнейшего ослабления рубля.

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В 2018 году был зафиксирован профицит бюджета России в размере 2,6% ВВП на фоне роста цен на нефть, ослабления рубля и сильного роста ненефтяных доходов, отмечает Fitch. По прогнозам агентства, профицит бюджета достигнет 1,8 и 1,4% в 2019 и 2020 годах соответственно, так как цены на нефть выше, чем заложено в бюджете, а продолжающийся рост ненефтегазовых доходов позволит компенсировать рост расходов в таких областях, как инфраструктура. После снижения до 6,1% ВВП в 2018 году федеральный ненефтяной дефицит снизится до 5,6% ВВП к 2020 году.

Минфин России положительно оценил подтверждение Fitch инвестиционного рейтинга страны, сообщили РБК в пресс-службе министерства. «По мнению агентства, строгое следование бюджетному правилу, приверженность политике инфляционного таргетирования в сочетании с сохранением режима плавающего валютного курса и взвешенной налогово-бюджетной политикой позволят России успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки, в том числе возможное усиление санкционного давления», — заявили в пресс-службе.

«Сохранение позитивного прогноза свидетельствует о том, что аналитики агентства видят достаточное количество потенциальных драйверов для пересмотра в ближайшей перспективе суверенного рейтинга России в сторону повышения. К числу таких драйверов агентство относит сохранение макроэкономической стабильности, наращивание международных резервов и реализацию структурных реформ, направленных на повышение темпов экономического роста», — добавили в пресс-службе.

Авторы: Иван Ткачёв, Антон Фейнберг, Григорий Дубов
Теги: Fitch, Рейтинг, Санкции
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