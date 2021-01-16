Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Россия доставила в Аргентину вторую партию вакцины «Спутник V» Общество, 19:23 В Чечне расценили блокировку YouTube-канала «Ахмата» как «душение свобод» Спорт, 19:16 FT узнала о планах ЕС снизить «господство доллара» после эпохи Трампа Экономика, 19:06 Партия на двоих: Денис Родькин и Элеонора Севенард о классике балета РБК Cтиль и Louis Vuitton, 19:05 Прокуратура проверит смерть несовершеннолетнего на северо-востоке Москвы Общество, 18:42 Российские биатлонистки повторили лучший результат сезона в эстафете Спорт, 18:17 Фильмы, которые мы недооценили в 2020 году, но это еще можно исправить 18:16 ДНР и ЛНР передадут Украине группу пленных Политика, 18:12 В РПЦ предостерегли от крещенских купаний из-за «свирепствующего вируса» Общество, 18:07 В IIHF назвали неудивительным решение спонсоров бойкотировать ЧМ в Минске Спорт, 17:45 Лукашенко объяснил протесты закрытыми границами Политика, 17:37 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 17:27 Агент оценил вклад «Ледникового периода» в популярность фигурного катания Спорт, 17:24 Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря Политика, 17:20
Экономика ,  
0 

FT узнала о планах ЕС снизить «господство доллара» после эпохи Трампа

ЕС планирует «бросить вызов господству доллара» на мировых рынках, сообщила FT. По данным издания, соответствующий проект готовит Еврокомиссия. В нем ЕС вновь высказывает недовольство санкциями, введенными Трампом против Ирана
Евро/Доллар EUR/USD $1,208 -0,69% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽73,645 +0,59% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽88,920 -0,16% Купить
Фото: Gary Cameron / Reuters
Фото: Gary Cameron / Reuters

Евросоюз планирует заявить, что мировые рынки слишком зависят от доллара. Об этом со ссылкой на проект Еврокомиссии (ЕК) и источники в ней сообщила газета Financial Times.

Брюссель намерен поднять этот вопрос всего за несколько дней до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, пишет издание. По словам его источников, проект будет принят во вторник, 19 января, и еще может измениться.

В документе в первую очередь говорится о трудностях, с которыми столкнулся ЕС после того, как действующий президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана. Необходимо «защитить» ЕС от «последствий незаконного экстерриториального применения» подобных мер, говорится в проекте.

«Годы президентства Трампа высветили наши уязвимости, и мы должны устранить их, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами», — заявил изданию источник в ЕК.

Аналитики ЕС разработали методы противодействия санкциям США
Политика
Фото:Henry Nicholls / Reuters

В мае 2018 года США заявили о выходе из ядерной сделки с Тегераном и восстановлении санкций против него. Евросоюз решил обойти эти ограничения, чтобы обезопасить свои торговые отношения с Ираном. Для этого в июне 2019 года Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Позже к нему присоединились Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Согласно этому механизму, планировалось, что Иран будет поставлять европейским странам нефть и другие товары, однако вырученные деньги получат не иранские банки, а европейские компании, которые поставляют в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие. Однако пока механизм сведен лишь к транзакциям, которые касаются купли-продажи медикаментов, продовольствия и других гуманитарных товаров. Первая подобная сделка по INSTEX была проведена 31 марта 2020 года, сообщило правительство Германии.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

В связи с санкциями США против Ирана ЕС должен разработать меры по защите своих операторов в том случаев, «если третья страна заставит базирующиеся в ЕС инфраструктуры финансового рынка соблюдать принятые в одностороннем порядке санкции», говорится в документе. Кроме того, Евросоюз должен найти способы повысить роль евро. «Мировые финансовые рынки слишком зависят от доллара в условиях финансовой напряженности и рисков финансовой стабильности», — говорится в документе.

Автор
Виктория Полякова
доллар Евросоюз Дональд Трамп
Материалы по теме
Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб.
Финансы
Евро впервые с 2013 года обошел доллар в глобальных платежах
Экономика
Доля следящих за курсом доллара россиян выросла до максимума с марта
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter