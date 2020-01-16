Moody's назвало рост уровня моря угрозой для рейтингов десятков стран

Уровень моря в мире будет продолжать подниматься в течение следующих десятилетий, что грозит десяткам прибрежных и островных государств стихийными бедствиями и, как следствие, снижением кредитного рейтинга, пишет Moody's

Наводнение на Филиппинах (Фото: Bullit Marquez / AP)

Экономические шоки, вызванные повышением уровня моря, представляют долгосрочную угрозу для суверенных кредитных рейтингов десятков стран, говорится в докладе рейтингового агентства Moody's.

Как говорится в докладе Moody's, климатология предполагает, что уровень моря с большой вероятностью продолжит подниматься в течение следующих десятилетий, из-за чего будут чаще возникать стихийные бедствия: штормы, наводнения и циклоны. Подобные события приводят к экономическим и социальным последствиям: гибели людей, миграции, потере доходов, подрыву инвестиций и ущербу для активов.

В числе государств, которые могут столкнуться с рисками из-за повышения уровня моря, агентство называет Вьетнам, Багамские острова, Египет и Суринам.

Агентство уточнило, что страны с высокими уровнями доходов вроде Японии и Нидерландов также подвержены такому риску, однако способны ему противодействовать. Это означает, что стихийные бедствия вряд ли окажут существенное влияние на кредитные рейтинги этих стран, заключило Moody's.