Два острова в Индонезии ушли под воду из-за повышения уровня моря

Индонезийские острова Бетет и Гундул полностью оказались под водой после повышения уровня моря, сообщает The Straight Times со ссылкой на данные неправительственной организации Индонезийский форум по окружающей среде (WALHI).

Эти необитаемые острова, расположенные в провинции Южная Суматра (округ Баньюасин), оказались ниже уровня моря на 1 м и 3 м соответственно. Причиной затопления островов называют глобальное потепление, из-за которого повысился уровень мирового океана.

Остров Бетет является частью национального парка Бербак-Сембиланг, говорится в материале The Straight Times. Глава национального парка Бербак-Сембиланг Аффан Абсори подтвердил изданию The Star Online, что этот остров действительно ушел под воду.

Всего у восточного побережья Баньюасина в Южной Суматре находится 23 небольших острова. Некоторые из островов необитаемы, на других живут люди. Четыре острова — Бурунг, Калонг, Салах Намо и Крамат — могут столкнуться с угрозой затопления в ближайшее время, предупреждает Индонезийский форум по окружающей среде. Первые три расположены на уровне моря, последний — на высоте 3 м над уровнем моря, при этом остров Салах Намо является обитаемым, на нем живут рыбаки и фермеры.

Национальный парк Бербак-Сембиланг — биосферный заповедник ЮНЕСКО, известный мангровыми рощами, богатой флорой и фауной. В заповеднике проживают в том числе суматранские тигры — эндемик острова Суматра.