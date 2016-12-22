Минск начал регулировать цены на сахар на фоне роста импорта из России

В Белоруссии вырос объем импорта белого сахара, при этом спрос на сахар местного производства упал. Из-за этого в Минске решили регулировать цены на максимально возможный срок. Ранее ретейлеры жаловались на дешевый сахар из России

Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

Власти Белоруссии ввели временное регулирование цен на белый кристаллический сахар из-за резкого роста импорта, сокращения спроса на сахар белорусского производства и «значительного снижения» объемов национального производства, говорится в сообщении на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

Министерство установило с 17 января минимальную цену на сахар, а также установило размер максимальной торговой надбавки — 15%, следует из сообщения. Власти будут регулировать цены в течение 90 дней, это предельный срок.

В сообщении отмечается, что сахар «относится к одному из параметров национальной продовольственной безопасности» Белоруссии. Регулирование цен на сахар не противоречит Договору о Евразийском экономическом союзе, подчеркнули в Минске: документ предусматривает возможность регулировать цены из соображений национальной безопасности.

Правительство Белоруссии 19 декабря прошлого года включило белый кристаллический сахар в перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством. В начале того же месяца Министерство торговли страны установило минимальные цены на импортный и производимый в Белоруссии белый сахар. Наименьшая розничная цена с налогом на добавленную стоимость была определена в размере 1,5 белорусских рубля за килограмм (42,42 руб. по текущему курсу ЦБ).

Белорусский портал Tut.by писал, ссылаясь на данные Национального статистического комитета Белоруссии, что в 2017 году сахарный песок в Белоруссии подешевел на 8%. Издание, ссылаясь на представителя одного из белорусских ретейлеров, отмечает, что российский сахар в стране продается по более низким ценам, чем произведенный в Белоруссии. «Покупатели смотрят на цену, а не на производителя, поэтому охотнее берут более дешевый российский сахар, а не белорусский, на который выше цены», — пояснил он.

В конце октября прошлого года российский Минсельхоз обратился к властям Белоруссии и Казахстана с предложением не импортировать сахар-сырец и белый сахар из третьих стран и заменить его российским сырьем. Действия российских властей были связаны с избытком сахара на рынке и падением цен на него.

РБК направил запросы в «Русагро», «Продимекс», «Сюкден» и Союз сахаропроизводителей России с просьбой прокомментировать ситуацию и оценить влияние решения белорусских властей на российских производителей сахара.