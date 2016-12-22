Из-за вызвавшего споры ЕС и России вируса в ФРГ истребят диких кабанов

Немецкие фермеры требуют уничтожить 70% диких кабанов в Германии, чтобы не допустить распространения в стране африканской чумы свиней, которая, как сообщает Spiegel, пришла в Европу из России и Прибалтики

Фото: Lino Mirgeler / DPA / ТАСС

Немецкий союз фермеров предложил уничтожить до 70% поголовья диких кабанов в стране, чтобы предотвратить распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в пятницу, 12 января, сообщает на своем сайте журнал Spiegel. За последние несколько лет вирус АЧС пришел в Западную Европу из России и Прибалтики, пишет издание.

До сих пор в Германии не было вспышек АЧС. Но в случае заноса вирус будет иметь «катастрофические» последствия для сельского хозяйства, предупреждает президент Немецкого союза фермеров Йоахим Руквид. По оценкам фермеров, АЧС может привести к миллиардным убыткам для отрасли.

Разумное снижение популяции дикого кабана — ключевая мера для предотвращения заболевания, указывает министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт, которого цитирует Spiegel.

АЧС не опасна для человека, но является смертельным заболеванием для домашних свиней и диких кабанов. Вирус не поддается лечению и профилактике.

С 2014 года вирус появился в Прибалтике и Польше, а ранее вспышки чумы были зафиксированы в России, Белоруссии и на Украине, откуда распространялись в соседние страны, заявляло на этой неделе немецкое министерство продовольствия и сельского хозяйства.

Министерство напоминает, что впервые вирус был обнаружен в тропической Африке, затем, в 2007 году, АЧС была зафиксирована в Грузии, откуда заболевание распространилось на соседние страны, в том числе и Россию. Затем начались вспышки на Украине и в Белоруссии.

В Западную Европу вирус АЧС действительно пришел из Прибалтики, но как он попал туда — не известно, отмечает официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, факт того, что вирус был занесен в Прибалтику из России, не установлен.

В России первые случаи АЧС были зафиксированы в 2007 году. В июне 2017-го руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что за эти годы совокупные убытки российских аграриев от АЧС могли достичь 75 млрд руб., а прямые потери — 5 млрд руб.

В 2016 году глава Минсельхоза Александр Ткачев в качестве меры по борьбе с распространением АЧС предлагал платить охотникам за отстрел диких кабанов в Центральном федеральном округе.

В 2017 году, по информации Россельхознадзора, АЧС была зарегистрирована среди поголовья диких кабанов на территории 11 субъектов РФ: в Саратовской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Московской, Нижегородской, Волгоградской, Белгородской, Калининградской областях, а также в Крыму и Чувашии.

В конце года вспышка АЧС была зафиксирована на одной из площадок в Белгородской области крупнейшего производителя свинины «Мираторг». Поголовье на зараженной площадке достигало 24 тыс. голов, тогда как в год «Мираторг» выращивает, по собственным данным, 3 млн голов, а племенная база насчитывает 138 тыс. свиноматок.