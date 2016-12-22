Из-за вызвавшего споры ЕС и России вируса в ФРГ истребят диких кабанов

Немецкий союз фермеров предложил уничтожить до 70% поголовья диких кабанов в стране, чтобы предотвратить распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в пятницу, 12 января, сообщает на своем сайте журнал Spiegel. За последние несколько лет вирус АЧС пришел в Западную Европу из России и Прибалтики, пишет издание.
До сих пор в Германии не было вспышек АЧС. Но в случае заноса вирус будет иметь «катастрофические» последствия для сельского хозяйства, предупреждает президент Немецкого союза фермеров Йоахим Руквид. По оценкам фермеров, АЧС может привести к миллиардным убыткам для отрасли.
Разумное снижение популяции дикого кабана — ключевая мера для предотвращения заболевания, указывает министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт, которого цитирует Spiegel.
АЧС не опасна для человека, но является смертельным заболеванием для домашних свиней и диких кабанов. Вирус не поддается лечению и профилактике.
Министерство напоминает, что впервые вирус был обнаружен в тропической Африке, затем, в 2007 году, АЧС была зафиксирована в Грузии, откуда заболевание распространилось на соседние страны, в том числе и Россию. Затем начались вспышки на Украине и в Белоруссии.
В Западную Европу вирус АЧС действительно пришел из Прибалтики, но как он попал туда — не известно, отмечает официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, факт того, что вирус был занесен в Прибалтику из России, не установлен.
В России первые случаи АЧС были зафиксированы в 2007 году. В июне 2017-го руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что за эти годы совокупные убытки российских аграриев от АЧС могли достичь 75 млрд руб., а прямые потери — 5 млрд руб.
В 2016 году глава Минсельхоза Александр Ткачев в качестве меры по борьбе с распространением АЧС предлагал платить охотникам за отстрел диких кабанов в Центральном федеральном округе.
В 2017 году, по информации Россельхознадзора, АЧС была зарегистрирована среди поголовья диких кабанов на территории 11 субъектов РФ: в Саратовской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Московской, Нижегородской, Волгоградской, Белгородской, Калининградской областях, а также в Крыму и Чувашии.
В конце года вспышка АЧС была зафиксирована на одной из площадок в Белгородской области крупнейшего производителя свинины «Мираторг». Поголовье на зараженной площадке достигало 24 тыс. голов, тогда как в год «Мираторг» выращивает, по собственным данным, 3 млн голов, а племенная база насчитывает 138 тыс. свиноматок.
Подложили свинью на €2,8 млрд
Вирус АЧС спровоцировал скандал между Россией и ЕС. В 2014 году Россия ввела запрет на ввоз живых свиней и свинины из ЕС. Первоначально его причиной стали вспышки африканской чумы свиней в Литве и Польше, но затем свинина также была добавлена в список продукции под эмбарго, введенное Россией в ответ на европейские санкции. В свою очередь ЕС подал жалобу в ВТО на действия России, посчитав, что они наносят ущерб европейским сельхозпроизводителям и не соответствуют нормам ВТО. За эти нарушения ЕС в начале 2018 году потребовал взыскать с России €2,8 млрд. По требованию ВТО Россельхознадзор в декабре 2017 года снял ветеринарный запрет на ввоз свинины из ЕС, из-за которого изначально возник спор. Но поставки свинины из ЕС не могут быть возобновлены, так как она подпадает под введенное указом президента эмбарго на ввоз продовольствия из Евросоюза.