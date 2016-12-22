Белоруссия заявила об отсутствии намерений «дружить» с ЕС против России

Минск не намерен «дружить» с Европейским союзом «в ущерб России». Об этом в интервью агентству Xinhua заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, текст опубликован на сайте белорусского МИДа.

По словам министра, развитие отношений Белоруссии с ЕС и Россией, а также другими странами мира не означает, что Минск хочет «с кем-то дружить за счет кого-то или против кого-то».

«Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с Европейским союзом, — сказал Макей, — при этом говорим нашим партнерам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с вами за счет России или против, или в ущерб России».

Он отметил, что Белоруссия находится «на стыке между Россией и Европейским союзом» и ощущает на себе «негативные последствия санкций, негативные последствия той конфронтации, которая присутствует в нашем регионе».

По словам главы белорусского МИДа, страна не хочет, «как некоторые трактуют, уходить от России, приближаться к Европейскому союзу или наоборот». «Мы хотим иметь не равноудаленные, а равноприближенные отношения со всеми направлениями света», — сказал он, отметив, что и Россия, и Евросоюз являются для Минска «очень важными партнерами и важными геополитическими игроками».

Вместе с тем Макей подчеркнул необходимость «уходить от конфронтационной риторики, которая сегодня, к сожалению, имеет место в отношениях между Россией и Европейским союзом».

В ноябре 2017 года состоялся саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе, на котором Евросоюз и еще шесть стран бывшего СССР обсудили развитие отношений. Владимир Макей отмечал, что Белоруссия активно обсуждает создание первого двустороннего договора с ЕС. В настоящее время двусторонние отношения основаны на соглашении 1989 года.

За неделю до саммита глава МИД Белоруссии заявил, что Минск не допустит принятия на «Восточном партнерстве» антироссийской резолюции. «Мы не намерены допустить того, чтобы декларация носила антироссийский характер», — говорил он.